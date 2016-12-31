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Bakan Elvan, Türk milletinin yeni yılını kutladı

Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, bir mesaj yayınlayarak Mersinlilerin ve tüm milletin yeni yılını kutladı.

Bakan Elvan, Türk milletinin yeni yılını kutladı

31 Aralık 2016 13:22

Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Elvan, Yunus Emre’nin “Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası” dizeleriyle başladığı mesajında, “2016’yı geride bırakıp 2017’yi karşılarken, ülkemizin ve milletimizin geleceğine inancımız, umudumuz, güvenimiz de tazeleniyor. 2016 yılını, ülkemize ve milletimize yapılan onca saldırıya rağmen bir kalkınma yılı olarak tamamladık. Büyük projeleri bir bir hayata geçirdik. Türkiye büyümeye devam etti. Milletimiz 15 Temmuz’da ihanet şebekelerinin kalkışmasına adeta yeni bir İstiklal Savaşı ruhuyla dur dedi. Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya, milletimizin yürüyüşünü akamete uğratmaya kalkanlarla içte ve dışta mücadeleye devam ettik. 2017 yılında bir önceki yıldan daha güçlü olarak Türkiye geleceğini inşa edecek. Mazlumların ve mağdurların yanında, hakkın ve hakikatin sesi olarak dimdik duracağız. Bu vesileyle aziz milletimizin, İslam Alemi’nin, tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyor, yangın yerine çevrilen coğrafyalardaki kardeşlerimizin kan ve gözyaşının dinmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi. 

Etiketler: lütfi elvan, yeni yıl


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