Türkiye-Kosova İş Forumu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Elvan, Kosova’nın Balkanlar'da barış ve istikrar için kilit bir ülke olduğuna değindi. İkili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için iki ülkede de gerekli siyasi iradenin olduğunu belirten Elvan, "Bu buluşma Kosova'ya verdiğimiz değerin ve ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma arzumuzun en önemli göstergelerinden biridir" dedi.

15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin demokrasisinin ve Cumhuriyetinin hain bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Elvan, bu kapsamda milletin ortaya koyduğu direnişin tarihte hak ettiği yeri alacağına inandığını belirtti. Darbe girişimiyle ekonomik olarak karşı karşıya kalınan sınamayı Türkiye'nin bugün gerisinde bıraktığını kaydeden Bakan Elvan, "Türkiye, ekonomimizin güçlü temellerini tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiştir" şeklinde konuştu.

Son 15 yılda ekonominin büyük bir atılım gösterdiğini ifade eden Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2002 yılından bu yana ekonomideki yapısal sorunların üzerine kararlılıkla yürüyoruz ve attığımız adımların yansımalarını yüksek büyüme performansıyla görüyoruz. 2003-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 5.7'lik bir büyüme performansı gösterdik. Bu performans 2008-2009 yıllarında bütün dünyayı etkileyen küresel kriz, elektronik muhtıra, partimize kapatma davası, Gezi kalkışması ve darbe girişimine rağmen yakalanmıştır. Bu sene de yüzde 5,5 üzerinde bir büyüme hedefliyoruz ve göstergeler olumlu bir tabloyu işaret etmektedir. OVP'de ortaya koyduğumuz büyümeyi gerçekleştirebileceğimizi bugünden söylemek mümkün. Başta Dünya Bankası ve IMF olmak üzere bütün uluslararası otoriteler Türkiye tahminlerini revize etmek durumunda kalmışlardır. OVP'de 2018-2020 döneminde her yıl yüzde 5.5'lik bir büyüme ve 2020 yılında ise 13 bin doların üzerinde kişi başı milli gelirle yüksek gelirli ülkeler sınıfında yer alma hedefini ortaya koyduk. Programda büyüme ve istihdama odaklandık ve bu kapsamda beş temel politika alanı belirledik. Bunlar; makro-ekonomik istikrar, beşeri sermaye ve iş gücü kalitesinin arttırılması, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kamuda kurumsal kalitenin arttırılmasıdır."

Bakan Elvan, Kosova'nın ekonomik kalkınmasına yönelik tüm çabayı göstereceklerini ifade ederek, "İş adamlarımızı güzel ülkenize yatırım yapmaya teşvik edeceğiz" dedi.

Yağmur Yıldız - İbrahim Berat Yılmaz



