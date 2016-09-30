Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’ın da hazır bulunduğu kabulde, Bakan Elvan ve Avcı, Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 12 yaş erkekler kategorisi Avrupa ikincisi olan CM Ekin Barış Özenir'i kabul etti.

Kalkınma Bakanı Elvan ve Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek sporcumuzu tebrik ettiler.



ELVAN: “SATRANÇ, GENÇLERİN MUHAKEME YETENEĞİNİ GELİŞTİRİYOR”

Bakan Lütfi Elvan, Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda ülkemize gümüş madalya kazandıran sporcumuza ipad hediye etti.

Satranç sporunun yararlarından söz eden Elvan, "Satranç sporu, yöntem içinde düşünme pratiği kazandırarak, gençlerimizin muhakeme yeteneğinin gelişimine katkı sağlamaktadır" dedi ve sözlerine "Sosyal olsun, iktisadi ve teknolojik olsun, tüm konularda kalkınmanın gereği, düşünce yapısı güçlü bireyler yetiştirmekten geçer" diye konuştu.

Ziyarette Mersin Doğa Koleji İlkokul Müdürü İbrahim Belci, Doğa Okulları Satranç Antrenörü Metin Alper ve öğrencimiz Ekin Barış Özenir, Bakanlara Doğa Okulları’nın simgesi olan Doğa ağacını hediye etti.

Doğa Okulları Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Somalı, Ekin Barış Özenir’in Doğa Okulları’na 8 yaşından bu yana bu gururu yaşattığını belirterek, “ Ekim ayında Batum’da yapılacak Dünya Yaş Grupları Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek ve inşallah başarılarına bir yenisini daha ekleyecek” diyerek başarılarının devamını diledi.



49 ÜLKENİN SPORCULARIYLA YARIŞTI

Doğa Okulları Mersin Doğa Kampüsü öğrencisi Ekin Barış Özenir, 49 ülkeden 1.315 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 2016 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda (European Youth Chess Championship) Avrupa birinciliğini CM Gharibyan Mamikon ile paylaşarak önemli bir başarıya imza attı.

27 Ağustos’ta yapılan son karşılaşmada, 12 yaş erkekler kategorisinde yarışan CM (Candide Master – Usta Adayı) Ekin Barış Özenir, son turda Turnuvanın bir numaralı, dünyanın en iyi 2. Satranç oyuncusu olan Bjerre Jonas ile karşılaştı. (FIDE Master – FIDE Ustası) Jonas’ın beraberlik teklifini siyah olmasına rağmen reddeden Özenir, bu maçı da kazanarak 8 puana ulaştı.Özenir, 1. ile eş puanla kategorisini averajla Avrupa 2.'si olarak tamamladı. Bu başarısıyla Türkiye’ye ve Doğa Okulları’na büyük bir gurur yaşattı.

Her yıl milli takım havuzunda yer alan Doğa Okulları öğrencilerinin satrançta il birincilikleri, ülke derecelerinin yanı sıra Avrupa birinciliği ve dünya ikinciliği de bulunuyor.