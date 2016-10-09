Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Mersin'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti.

Ziyarette Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen terör saldırısına değinen Bakan Elvan, saldırıda şehit düşen askerler ile hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Hain terör örgütünün daha önce de bu tarz saldırılarda bulunduğunu kaydeden Elvan, son iki ayda sadece Hakkari'de 400 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "Bunların hepsini teker teker yok edeceğiz. 35 yıldır girilemeyen yerlere emniyet güçlerimizin teker teker girmesi, terör örgütü ve bunların destekçileri üzerinde ciddi bir rahatsızlık meydana getirdi ama bu mücadelemiz devam edecek. Allah'ın izniyle girilmedik bir metrekarelik alan dahi bırakmayacağız. Hepsinin kökünü kazıyacağız. Sadece PKK terör örgütü değil, bunların ruh ikizi olan FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin de köklerini kazıyacağız" diye konuştu.

Birilerinin Türkiye'nin gündeminin terör olması için gece gündüz demeden gayret gösterdiğini ifade eden Bakan Tüfenkci ise, "15 Temmuz'da Türkiye nasıl FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kalıp, Türkiye'nin enerjisine ve milletin iradesine ipotek koyma girişimine millet, nasıl kurşunlara kendini siper ederek dur demişse, aynı şekilde PKK ve DAEŞ terör örgütüne de dur demeyi bileceğiz" ifadelerini kullandı.

Almış oldukları tedbirlerle bunların hepsinin hesabının sorulacağını vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti: "Israrla gündemi terörle işgal etmeye çalışanlara karşılık biz insanımızın işini, aşını büyütmeye, Türkiye'yi ve ekonomiyi büyütme konusunda gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin daha çok üretmesi ve istihdam sağlaması, daha çok büyümesi lazım. Bizi terörle aşağıya çekmeye çalışanlar olabilir, ekonomik saldırılarla bizi hedeften saptırmaya çalışabilirler. Biz inşallah birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece, istikrarlı bir hükümetimiz var, ne yapması gerektiğini bilen bir hükümetimiz var, aldığımız tedbirlerle de biz bu saldırıları Allah'ın izniyle atlatırız."