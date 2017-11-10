Bakan Elvan: Yabancı yatırımların kaynağını artıracak yapısal önlemler alınmaktadır

Bakan Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı görüşmelerine katıldı. Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile ilgili bilgiler veren Bakan Elvan, sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 79. yılında rahmetle, minnetle, saygıyla anarak başladı. Bakan Elvan, "Bizlere emanet ve gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyet emin ellerdedir. Milletimizden aldığımız güçle hükümet olarak ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin birliğine, dirliğine kasteden dahili ve harici hainlerin emelleri hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Milletimiz en son 15 Temmuz'da kendisine emanet edilen Cumhuriyete ve iradesine sahip çıkarak destan yazmıştır. Atatürk'ün işaret ettiği gibi asla esaret kabul edilemeyeceğini dünyaya ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, dünya ekonomisindeki gelişmelerle ilgili değerlendirme yaparak, "Özellikle 2017 yılında dünyada ekonomik açıdan ciddi bir canlanma olmuş durumda. 2017-2020 döneminde gelişmiş ortalama yüzde 1.9, gelişmekte olan ülkelerin ise yüzde 4.9 oranında yıllık ortalama büyüme performansı yakalayacağı tahmin edilmektedir. Küresel ticaret hacminin artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ancak içe kapanma, korumacılık politikalarının artması, sermaye hareketlerinin yavaşlaması gibi temel faktörlerin etkisinde dünya son beş yıldır ticaretsiz büyüme trendine girmiştir. 2008-2016 döneminde küresel ticaretin küresel büyümenin altında olduğunu görüyoruz. 2017-2020 sürecinde küresel ticaret hacminin küresel büyümenin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Orta Vadeli Program'ın büyümeyi ve istihdamı merkeze aldığını söyleyen Elvan, bunun beş temel amaç etrafında şekillendirildiğini ifade ederek, "2003-2016 gayri safi milli hasıla büyümesine baktığımızda yıllık ortalama yüzde 5.6 büyüme performansı gösterdiğimizi görüyoruz. Küresel kriz sonrası dönemde kesintisiz büyüme başarısı gösteren Türkiye, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde küçülmeyi hızla telafi ederek yeniden büyüme trendine girmiştir. Harcama yöntemiyle katkılara baktığımızda 2017 yılında özellikle yatırımların ve ihracatın büyümeye önemli bir katkısı olduğunu görüyoruz ve büyüme kompozisyonunda önemli bir iyileşme olduğunu söylemek mümkün. Üretim yöntemiyle büyümeye baktığımızda 2016 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren sanayinin büyümeye katkısının arttığını görüyoruz. Bunun da büyümenin kompozisyonuna pozitif bir katkı sunduğunu burada da görülmektedir. Orta Vadeli Program döneminde da enflasyon oluşturmayan, istihdam dostu, yatırım ve ihracat odaklı, verimlilik artışına dayalı yıllık ortalama yüzde 5.5 oranı büyümesine ulaşılması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Orta Vadeli Program sonunda ihracatta 195 milyar dolar, ithalatta enerji ithalatını düşürmeye yönelik çalışmalar yapacaklarını belirten Bakan Elvan, "Cari açığın finansmanı için doğrudan yabancı yatırımların kaynağını artıracak yapısal önlemler alınmaktadır. Seyahat gelirlerinin toparlanma ile birlikte hizmet gelirlerinin cari açığı azaltması beklenmektedir. 2017 cari açığın milli gelire oranı yüzde 4.6 olması beklenmektedir" dedi.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz



