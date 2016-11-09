Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 78’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Elvan, “Milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde adeta küllerinden dirilerek İstiklal Harbini vermiş, ardından Cumhuriyetimizi kurarak onu gelecek nesillere emanet etmiştir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmaya, hakimiyet ilelebet milletin olmaya devam edecek, Cumhuriyet’e ve milli iradeye asla gölge düşürülmeyecektir. Milletimizden aldığımız güçle, hükümet olarak, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, 15 Temmuz’da milli iradeye sahip çıkarak destan yazdığını kaydeden Elvan, mesajında şunları kaydetti:

“Atatürk’ün emanetine, ülkemizin birliğine ve dirliğine kasteden dahili ve harici hainlerin emelleri hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Milletimiz en son 15 Temmuz’da kendisine emanet edilen Cumhuriyet’e ve iradesine sahip çıkarak destan yazmış, Atatürk’ün işaret ettiği gibi asla boyunduruk kabul etmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 78’inci yılında rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.”