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Bakan Elvan’dan narenciyeye teşvik müjdesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, narenciyeye desteğin 2017 yılında da sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Elvandan narenciyeye teşvik müjdesi

05 Kasım 2016 21:15

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin’e gelen Elvan, AK Parti Erdemli ilçe teşkilatı önünde vatandaşlarla görüştü.

Elvan, vatandaşları ilçede yapımı sürün ve başlanacak projelerle ilgili bilgilendirdi.

Çiftçilerin limon, narenciyeye destek var mı ? sorusunu yanıtlayan Elvan, "Bu sene gerçekten narenciyeye çok iyi destek verdik. İhracatçımız, üreticimiz, bu alanda sıkıntı yaşamadılar. Önümüzdeki sene için de narenciye desteği vereceğiz. Bunun müjdesini veriyorum" dedi.

Destek miktarının yakın zaman sonra açıklanacağını ifade eden Elvan, "Ünümüzdeki günlerde ne kadarlık destek vereceğimizi ekonomi bakanımız açıklayacak. Ancak burada ilk kez şunu söylüyorum, sizlere narenciye desteği 2017 yılında da verilecek" diye konuştu.

Turizm çalışmalarına da değinen Elvan, tarihi ve turistik Kızkalesi’nin aydınlatma ile ilgili sorunu için 750 bin liralık ödenek gönderildiğini belirterek, "Kızkalesi’nin Unesco Dünya Mirası listesine alınabilmesi için bir çalışma başlatıldı. Ayrıca Akkale, Kanlıdivanedeki ören yerinin kazı çalışmalarına da başlanacak. Bu ören yerinin restorasyonu için tüm ihtayaçlarını gidereceğiz" şeklinde konuştu.

Etiketler: narenciye


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