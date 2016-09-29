Bir dizi inceleme ve toplantıya katılmak üzere Mersin’e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Serbest Bölge İşletmesi A.Ş. ile Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ni (MTOSB) ziyaret etti. Mersin Serbest Bölge’de sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Elvan, basına kapalı olarak sektörün sıkıntılarını dinledi. Ardından Bakan Elvan, MTOSB’ye geçerek sanayicilerle bir araya geldi. Bakan Elvan’a, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan ile il protokol üyeleri eşlik etti. Burada MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli tarafından karşılanan Bakan Elvan’a çiçek takdim edildi. Ardından MTOSB Yönetim Kurulu üyeleri ve sanayicilerin sorunlarını dinleyen Elvan, il genelini ilgilendiren sorunlarla ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. Başkan Sabri Tekli’nin konuşmasının ardından kürsüye çıkan Bakan Elvan, sanayi bölgelerinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Sanayiciler kalkınmanın, büyümenin motorunu üstleniyor. Bir taraftan üretim yapıyorsunuz, ihracat yapıyorsunuz, bir taraftan binlerce kardeşimize iş sağlıyorsunuz, onlarda evlerine aş götürüyorlar. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır diye düşünüyorum. Hele hele Türkiye’nin çok zor bir süreçten geçtiği bir dönemde sizleri halen güçlü bir üretim performansı, güçlü bir ihracat performansı sergilediğini görmek bizler için gurur kaynağı" diye konuştu.

"Türkiye’nin büyümesini, güçlenmesini engelleyemeyecekler"

Sanayicilere sonuna kadar güvendiklerini ve inandıklarının altını çizen Elvan, "Bu millet 15 Temmuz darbe girişimi akşamı vatanına, milletine, devletine, bayrağına ne kadar bağlı olduğunu, bu ülke için yapamayacağı hiçbir şey olmadığını tüm dünyaya gösterdi. 2013 yılından itibaren çok sayıda hadiselerle karşı karşıya kaldık. Önümüze çok sayıda engeller konuldu. 17-25 Aralık darbe girişimi, arkasından terörle ilgili yaşanan sıkıntılar, Rusya ile yaşanan kriz, mülteci sorunu. Yine dünya piyasalarına baktığımızda dünya ticaretinde, dünya büyümesinde ciddi bir daralma var. Finansal erişimde daha da zorlu bir dönemin ortaya çıkması ki böyle bir dönemde Türkiye olarak gerçekten güçlü bir performans gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Bakın Türkiye 2016’nın ilk çeyreğinde yüzde 4.7 oranında büyüdü. İkinci çeyrekte yüzde 3.1 oranında büyüdü. İlk yarının ortalama büyüme hızı yaklaşık 4. Dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığınızda, Avrupa’da büyüme aşağı yukarı yüzde sıfır mertebesinde. Büyüme durmuş vaziyette. Diğer birçok ülkede gelişmiş ülkeler başta olmak üzere büyümenin ciddi ölçüde yavaşladığını görüyoruz. Çin ve Hindistan’ı çıkardığımız zaman gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızı Türkiye’nin büyüme hızının yarısı kadar. Bu şartlara rağmen önümüze çıkarılan onca engellemelere rağmen sizler Türk milleti, sanayisiyle, hizmetler sektörüyle gerçekten harikalar yaratıyorsunuz. Onun için biz sizlere her halükarda her şartta güveniyoruz. Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecek. Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini engelleyemeyecekler" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütlerinin inlerine girmeye devam edeceğiz"

Sanayicilere güvenlerinin sonsuz olduğunu, sanayicilerin de kendilerine güveninin devam ettiği sürece Türkiye’nin daha çok güçleneceğini, daha iyi noktalara geleceğine dikkat çeken Elvan, "Hiçbir zaman umutsuzluk içerisinde olmadık, olmayacağız. Bölgemizde yaşanan sıkıntılarına rağmen, teröre karşı ciddi bir mücadele veriyoruz. Şu anda asker ve emniyet mensuplarımızın terör örgütlerine yönelik mücadelesi kararlı bir şekilde sürüyor, bundan sonrada sürecek. Nasıl ki Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) inlerine girmişsek, o terör örgütlerinin de her birinin inlerine teker teker giriyoruz, girmeye devam edeceğiz ve bunların da kökünü kazıyacağız" şeklinde konuştu.

Tarsus’a üniversite kurulması yasa tasarısının da geri çekildiği yönünde çıkan iddiaların da asılsız olduğunu vurgulayan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir şey söz konusu değil. Geri çekilmesi gibi bir husus söz konusu değil. Ben buradan tüm siyasilere seslenmek istiyorum. Bakınız benim adaylığımdan bugüne kadar hep söylediğim bir husus var. Gelin birlikte beraber olalım, birlikte çalışalım. Siyaseti seçim zamanı yaparsınız. Bana siyaset yapmayın kardeşim. Kim çekmiş? Nereden çekmiş? Doğrusu neyse onu söyleyin. Ben hep şunu söylüyorum. Gelin el ele verelim, dayanışma içerisinde olalım birlikte başaralım. Vatandaşımız 4 senede 5 senede bir gidip oyunu kullanıyor. Buradan sineğin kanadından bir yağ çıkarabilir miyim zihniyetiyle hareket etmek yanlış. Kim olursa olsun. Mersin için Tarsus için elimizi getirin taşın altına koyalım. Birlikte çalışalım. Kavgayla bir şey olmaz. Başka birçok projede de birlikte çalışalım. Gelin birlikte Mersin’e hizmet edelim diyorum. Üniversite konusunda inşallah yasa tasarımızı meclisten geçireceğiz. Tarsus’a bir üniversite kazandıracağız. Bunun sözünü verdik ve bunu yapacağız."

Bakan Elvan, Mersinli sanayicilerin de taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını, kendi üzerilerine ne düşüyorsa bunu yerine getireceklerini söyledi. Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı, Kazanlı Turizm Bölgesi ve Mersin’de yapacakları bazı yollarla ilgili de sanayicilere bilgi verdi.

Konuşmasının ardından Elvan, sanayicilerin sorunlarını dinledi.