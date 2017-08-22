Bakan Eroğlu 204 milyon TL'yi bulan 14 tesisin temelini attı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen merasimde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bugün sizlerle hain darbe girişimine karşı direnen şehidimiz Ömer Halisdemir’in adının verildiği üniversitede buluştuk.

Niğde’yi 15 Temmuz'dan sonra daha çok sevdik. Bu bayrak dalgalanıyorsa, ezanlar okunuyorsa şehitlerimiz sayesindedir. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ağustos ayı zaferler ayı. 26 Ağustos 1071 Cuma günü Sultan Alpaslan kendisinden daha güçlü bir orduyu yenerek Anadolu’nun kapılarını açtı. Hepsinin ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Niğde’ye 204 milyon TL yatırım bedelli 14 adet tesisin temelini atmaya geldiklerini ifade eden Bakan Eroğlu, “Niğde’ye ne yapılsa azdır. Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan Niğde’de sulanmadık münbit toprak bırakmayacağız. Daha yapılacak çok işimiz var. Burada yüzde 7 olan orman varlığını artıracağız. Hedefimiz bu yıl 2 milyon fidanı toprakla buluşturmak. Hazırladığımız tabiat turizmi master planı ile Niğde’yi dünyaya tanıtacağız” dedi.

Niğde’ye 19 yatırım müjdesi

Niğdeli vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunun altını çizen Bakan Eroğlu, “Niğde’ye gelirken elimiz boş gelmek doğru olmazdı. Elime bir kutu Afyonkarahisar kaymağı alıp gelecek halim yoktu. Bu yüzden buraya heybemiz dolu geldik. Bugün burada Niğdeli hemşerilerime 19 yatırımın müjdesini veriyorum. Baraj ve sulaması, taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, bal ormanı, mesire yeri, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi verilmesi ile Bor Kılavuz Köyüne 1 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kurulumunun yer aldığı bu müjdelerin toplam yatırım bedeli 161 milyon lirayı buluyor. Niğde bu denli bir yatırımı daha önce hiç görmedi” diye konuştu.

Niğde’ye son 6 yılda 424 Milyon TL’lik 69 müjde

Niğde’ye daha önce de müjdelerle geldiğini belirten Bakan Eroğlu, “8 Kasım 2012, 22 Ağustos 2013 ve 3 Nisan 2016 tarihlerindeki ziyaretlerimizde Niğde’ye toplam 263 milyon TL’lik 50 müjde vermiştim. Bugün ki 161 milyon lira yatırım bedeline sahip 19 müjde ile son 6 yılda Niğdelilere toplam 424 milyon TL’lik 69 müjde vermiş olduk. Bu müjdelerin çoğunu tamamladık. İnşaatı devam edenleri ise en kısa sürede hizmete alacağız. Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve protokol üyeleri butonlara basarak 14 tesisin toplu olarak temelini attı.

Temeli Atılan Tesisler

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun gerçekleştirdiği toplu temel atma merasiminde bulunan tesislerin 1 adedi sulama, 3 adedi baraj ve sulama tesisi, 8 adet taşkın koruma tesisi, 1 adedi Aladağlar Milli Parkı çevre düzenleme çalışmaları, 1 adedi de ağaçlandırma ve ormancılık projesinden oluşuyor. Bu tesislerin toplam yatırım bedeli 204 milyon lirayı buluyor.

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılan tesislerin hizmete alınması ile 23 bin 220 dekar zirai arazi suya kavuşacak. 4 milyon 190 bin metreküp su biriktirilecek. 12 adet yerleşim yeri ve 1.140 dekar zirai arazi taşkın zararlarından korunacak. Ormancılık projeleri ile de Niğde’de ormanlık alanlar artırılarak, toprak muhafaza sağlanacak. Orman köylüleri desteklenecek.

Ayrıca Bakan Prof. Dr. Eroğlu’nun Niğde’de düzenlediği merasimde 5 aileye gelir getirici tür ve 5 aileye de Orköy sertifikası verildi.

Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan tören sonrası helikopter ile Aksaray'a hareket etti.