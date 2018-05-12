Bakan Eroğlu: '24 Haziran miladımız olacak'

Hava yolu ile Hatay’dan Kahramanmaraş’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve beraberindeki heyet programın yapılacağı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ne geçti. Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmasında “Kahramanmaraş’a 25 milyar liralık yatırım yaptık en çok yatırım yapan kurumda biziz. 4 milyar TL yatırım yaptık. Buraya ne kadar yatırım yapsak azdır. Buranın 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılamak için de yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Kılavuzlı Sulamasını da çok kısa sürede bitireceğiz. Kahramanmaraş çok daha güzel olacak yemyeşil olacak çiçek gibi yapacağız. Biz de buranın hizmetkârı olarak hazırız” diye konuştu.

Bakan Eroğlu, Türkiye’nin geldiği noktayı anlatarak “IMF’ye borcumuz vardı, IMF’nin memurları gelir herkesler el pençe divan dururdu. IMF Türkiye’yi idare etmeye kalkardı. Ama Cumhurbaşkanımız Başkan iken ‘Biz büyük bir devletiz ya bizim gibi bir anlaşma yapacağız, ya da size güzel güle dedi’ daha sonra IMF’ye borcumuzu ödedik. Üstüne borç bile verdik” ifadesini kullandı.

Eroğlu, “Ülkemizin üzerinde oyunlar oynanıyor, sizler bu oyunları çok iyi biliyorsunuz. Batı’nın planı şimdi yine devam ediyor’ hatırlatmasını yaparak “Gezi olayları ile ülkemizin önü kesilmek istendi biliyorsunuz. Bu tür hadiseler devam ediyor. En son 15 Temmuz’da hain FETÖ’nün darbe teşebbüsü oldu. Milletimiz ayağa kalktı Kahramanmaraş darbe teşebbüsüne darbeyi vurdu. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan var, güçlü bir hükümet ve kahraman bir millet var. Fırat Kalkanı Harekatı, arkasından Afrin Harekatı yapıverdi ve bunların oyunlarını bozdu. Batı’nın şimdi yeni plan şu idi, seçim 2019’da yapılacak biz de ekonomik olarak baskı uygulamalım ki Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye kaybetsin, diyorlardı. Ve netice de Cumhurbaşkanımız onu da fark etti ve 24 Haziran’da seçim yapılması kararı alındı. İnşallah bu 24 Haziran ülkemizin tarihinde bir milat olacaktır” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve protokol üyeleri butonlara basarak 5 tesisin toplu olarak temellerini atarak, açılışlarını yaptı. Ayrıca Bakan Prof. Dr. Eroğlu’nun Kahramanmaraş’ta düzenlediği merasimde 6 aileye gelir getirici tür sertifikası, 7 aileye de Orköy sertifikası verildi.

Bakan Eroğlu buradan Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret ederek, Valilik bahçesinde fidan dikimi yaptı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarıyla buluşan Bakan Eroğlu, “Kahramanmaraş’ın tarihi doğal güzelliklere var. Buralara özel sektör gelsin hizmet yapsın. Rusya’daki zenginler, Çin, Japonya ve körfez ülkeleri için hazırlık çalışması yapalım. Özellikle Yavşan Yaylası, Kapıçam Mesire alanı gibi güzel yerlerimiz var. Tahmin ediyorum Yavşan Yaylası’nı Dünya turizmine çok güzel bir şekilde takdim edersek ve iyi bir şekilde orada konaklama tesisleri yapılabilirse orası Dünya turizmi için örnek bir yer olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Valilikteki basın toplantısının ardından Bakan Eroğlu, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin açılışını yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

Halil Koyun