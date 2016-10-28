Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar'a 5 yatırım müjdesi verdi

Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar'a 5 yatırım müjdesi verdi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'a 5 yatırım müjdesi verdi.

Bakan Eroğlu, Afyonkarahisara 5 yatırım müjdesi verdi

28 Ekim 2016 18:34

Bakan Eroğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde “Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi”nin açılışına katıldı. Açılış töreninde merkezin imar durumu hakkında bilgiler veren Bakan Erdoğlu, ilçe merkezinde 200 kız öğrenciye hizmet verecek şekilde ve 5 yıldızlı otel konforunda planlanan merkezin 5 bin 400 metrekare 9 derslikle hizmet vereceğini aktardı. Şuhut ilçesinin şehitler ve evliyalar diyarı olduğunu hatırlatan Bakan Eroğlu, ilmin sadece erkekler için olmadığını, kızlar için de ilim öğrenmenin şart olduğunu ifade etti. Kızların da ilim öğrenmesi için kısa bir zamanda Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi’nin yapıldığını ifade eden Bakan Eroğlu, “Bu merkez 5 yıldızlı otel konforunda, içerisinde yok yok. Bilhassa içerisinde son teknoloji ile donatılmış derslikler, yatakhaneler muhteşem, yataklar dahi özenle seçildi. Kafeteryası, mescidi var, hatta bir de gençlerimiz spor yapsın diye bir de spor merkezi yapıldı. Sadece burada eksik olan ‘kuş sütü’ yok, o da inşallah zamanla olur diye düşünüyorum. Buranın yapımında destek olan bütün hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum ben” diye konuştu.

İşte Afyonkarahisar için açıklanan yatırım müjdeleri
Konuşmaların ardından Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi hizmete açıldı. Kurdele kesim töreni öncesi ise kente yapılacak 5 yatırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Emine Erdoğan, Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri tarafından açıklandı. Toplamda yaklaşık 170 milyon TL’ye mal olacak Şuhut Koçyatağı Barajı, Çay ve Bolvadin İçmesuyu Arıtma Tesisi, Bayat Asarcık Göleti Sulaması yenilemesi, Dazkırı Hisaralan Barajı ve Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi tamamlandığında özellikle çiftçilere yılda yaklaşık 24,5 milyon TL’lik gelir artışı sağlanacağı kaydedildi. Emine Erdoğan ise, yapılacak yatırım müjdelerinden Şuhut Koçyatağı Barajı'nın müjdesini verdi.  

Gökten Ceylan
 

Etiketler: Veysel Eroğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!