Bakan Eroğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde “Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi”nin açılışına katıldı. Açılış töreninde merkezin imar durumu hakkında bilgiler veren Bakan Erdoğlu, ilçe merkezinde 200 kız öğrenciye hizmet verecek şekilde ve 5 yıldızlı otel konforunda planlanan merkezin 5 bin 400 metrekare 9 derslikle hizmet vereceğini aktardı. Şuhut ilçesinin şehitler ve evliyalar diyarı olduğunu hatırlatan Bakan Eroğlu, ilmin sadece erkekler için olmadığını, kızlar için de ilim öğrenmenin şart olduğunu ifade etti. Kızların da ilim öğrenmesi için kısa bir zamanda Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi’nin yapıldığını ifade eden Bakan Eroğlu, “Bu merkez 5 yıldızlı otel konforunda, içerisinde yok yok. Bilhassa içerisinde son teknoloji ile donatılmış derslikler, yatakhaneler muhteşem, yataklar dahi özenle seçildi. Kafeteryası, mescidi var, hatta bir de gençlerimiz spor yapsın diye bir de spor merkezi yapıldı. Sadece burada eksik olan ‘kuş sütü’ yok, o da inşallah zamanla olur diye düşünüyorum. Buranın yapımında destek olan bütün hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum ben” diye konuştu.

İşte Afyonkarahisar için açıklanan yatırım müjdeleri

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi hizmete açıldı. Kurdele kesim töreni öncesi ise kente yapılacak 5 yatırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Emine Erdoğan, Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri tarafından açıklandı. Toplamda yaklaşık 170 milyon TL’ye mal olacak Şuhut Koçyatağı Barajı, Çay ve Bolvadin İçmesuyu Arıtma Tesisi, Bayat Asarcık Göleti Sulaması yenilemesi, Dazkırı Hisaralan Barajı ve Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi tamamlandığında özellikle çiftçilere yılda yaklaşık 24,5 milyon TL’lik gelir artışı sağlanacağı kaydedildi. Emine Erdoğan ise, yapılacak yatırım müjdelerinden Şuhut Koçyatağı Barajı'nın müjdesini verdi.

Gökten Ceylan

