Bakan Eroğlu, Kurban Bayramı programı kapsamında sırası ile Şehit Polis Memuru Mehmet Dama’nın eşi ve ailesini, Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Aral’ın ailesini, Şehit Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye’nin ailesini ve Şehit Piyade Er Tayfur Çankaya’nın ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bakan Eroğlu şehit ailelerini ziyaret sırasında ailelerin ve yakınlarının istek ve taleplerini dinleyerek kendileriyle yakından ilgilenirken, yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin baş tacı olduğunu ifade etti. Eroğlu, şehitlere Allah’tan rahmet ve gazilere de acil şifalar diledi.

Bakan Eroğlu’na Vali Aziz Yıldırım, Milletvekili Av. Ali Özkaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı eşlik etti.

Hayati Kanat