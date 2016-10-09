Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nu, Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca ve partililer karşıladı. Ağrı Valiliği'nin önündeki toplu açılış töreninde halka seslenen Bakan Eroğlu, daha sonra Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Musa Işın'dan brifing alan Bakan Eroğlu, Valilik binasındaki Ahmed-i Hani Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Ağrı'ya yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Bakan Eroğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısını ilişkin soru üzerine, “Çok hain bir saldırı oldu bu hain, alçak terör örgütü tarafından. Ben şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar, bu vatanın huzuru, birlik, beraberlik ve kardeşliğinin daha da pekişmesi ve şanlı bayrağımızın ilelebet bu topraklarda dalgalanması, ülkenin bölünmemesi için canlarını seve seve feda ettiler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi emniyet teşkilatımız orada niçin var. Oradaki kardeşlerimizin, bin yıldır kardeşiz. Bizim memlekette Afyon’da şöyle söylenir esasen; Türk-Kürt kardeştir, ayrımcılık yapan kalleştir. Çünkü neticede evlenmişiz, karışmışız. Bir yakınım Kürt kızı aldı, başka bir yakınım kızını da Kürt delikanlısına verdi bakarsan. Ama biz etnik unsurlara bakmayız. Çünkü biz et ve kemik gibi tek, bir bütünüz. Özellikle emniyet teşkilatımız, askerlerimiz, oradaki vatandaşlarımızın, insanlarımızın canını, malını, ırzını ve namusunu korumak için orada. Ben Şemdinli'ye defalarca gittim. Bunların ne yaptığını biliyorsunuz. Herkes biliyor” dedi.

Bu şekildeki hareketlerin devleti yıldıramayacağını söyleyen Bakan Eroğlu, “Bunların arkalarında kimler olduğunu biliyoruz. Rabbimden şunu niyaz ediyorum. Bunları maşa olarak kullananlar bütün devletleri Rabbim tarih sahnesinden siliver diye dua ediyorum. İnşallah silinecekler. Bu millet 15 Temmuz'da da gösterdi, bayrağımız ilelebet dalgalanacak. Kıblemiz bir, her şeyimiz bir, kültürümüz bir, hep birlikte kardeşiz. İnşallah minarelerde ezanlar ilelebet okunacaktır. Bundan hiçbir kimsenin tereddüdü yok. O kahramanlara Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Tabi ki kardeşlerim ateş düştüğü yeri yakıyor. Yakınlarına da Allah sabrı cemil ihsan buyursun. Allah onlara inşallah, o şehit yakınlarına, şehitlerimizle birlikte cenneti lütuf eylesin. Dua ediyoruz. Onlar artık bizim 79 milyon vatandaşımızın kardeşidir. Eşleri bacımız, çocukları evlatlarımız. Bunu herkes biliyor. Acımız sonsuz, yüreğimizi dağlıyor. Ama milletimiz metanetini muhafaza etsin. İnadına birlik, beraberlik ve kardeşlik türkülerini söyleyelim. İnadına birbirimize daha çok sarılalım” diye konuştu.

Ahmet Yılmaz

AĞRI