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Bakan Eroğlu: 'AK Parti dünyanın en büyük siyasi organizasyonu'

Kırşehir’de katıldığı açılış ve toplu temel atma töreninin ardından AK Parti teşkilatını ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti’nin dünyanın en büyük siyasi organizasyonu olduğunu söyledi.

Bakan Eroğlu: AK Parti dünyanın en büyük siyasi organizasyonu

27 Ekim 2017 19:56

2019 seçimlerinin kazanıldıktan sonra Türkiye'nin bahtının açık olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, “2019 seçimlerini gümbür gümbür kazanırsak Türkiye’nin bahtı açıktır. Türkiye’yi bir daha kimse tutamaz” dedi.
Teşkilatların dinamik olduğunu belirten Bakan Eroğlu şöyle konuştu:

“AK Parti Kırşehir teşkilatımız çok dinamik. İnşallah 2019 seçimlerinde Kırşehir’in destan yazacağına yürekten inanıyorum. 2019 için Türkiye üzerinde plan uygulayanlar var. Değişik oyunlar oynama gayretleri var. 15 Temmuz’da bütün millet destan yazdı. Bütün dünya tarihine geçen kahramanlık destanı. Her seçim önemli deriz ama bu seçimin farkı başkadır. 2019 yılındaki yapılacak seçimde artık yüzde 50 artı 1 oy almamız lazım. Bütün herkesi kucaklayalım. Biz ‘yaratılanı seviyoruz Yaradan'dan ötürü.’ AK Parti dünyanın en büyük siyasi organizasyonu. Yaptıklarımız ortada. Son 15 yılda yapılanlar bizden önce 80 yıllarında yapılanlardan belki de bir kat daha fazla. Yatırımlarımız konusunda yüzümüz ak. 2019 seçimlerini gümbür gümbür kazanırsak Türkiye’nin bahtı açıktır. Türkiye’yi bir daha kimse tutamaz. Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053, 2071 yılındaki üç büyük hedefi gerçekleştirmek için çalışacağız. Bunun da anahtarı AK Partidir.” 

Abdurrahman Dulkadir

 

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