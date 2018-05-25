Bakan Eroğlu: 'Atma Muharrem, sen bisiklet binmeye devam et'

Milletvekili adayları ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada AK Parti hükümeti tarafından Afyonkarahisar’a 20 milyar Türk Lirasından fazla yatırımın yapıldığını söyledi. Seçimlere 29 gün kaldığını vurgulayan Bakan Eroğlu kapı kapı dolaşıp yapılan hizmetleri halka anlatılmasını teşkilat mensuplarından istedi. Bakan Eroğlu, "Lütfen hemen buradan çıktıktan sonra en azından herkesin gönlünü almaya çalışalım. Yaptığımız anlatalım. Yapacaklarımız anlatalım bakın dün Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesini ilan etti. Ya bir kitap 360 sayfalık bir kitap onlar ne yapacak ne diyebilir? Onlarındır söyledikleri hava cıva şeyler. Yani onların işi yıkmaktır bozmaktır. Ama bizim işimiz gönül almak. Bizim işimiz yapmaktır. Onlar konuşur AK Parti yapar farkı bu. Ama konuşmaya devam etsin. Biz eskiden böyle çok atana derdik ki atma kardeşim din kardeşiyiz derdik. Şimdi onu da söyleme şeyimiz yok. Yani atma atma ile ilgili vatandaşlar atma atma kardeşim atma Muharrem atma bisiklete binmeye devam et. Ama biz bisiklete 5 yaşında biniyorduk. Yeni öğreniyorsun öğrenmeye devam et" dedi.

"Onların planları varsa Allah’ın da bir planı var"

Basın mensubunun ‘MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2001 yılında Bülent Ecevit’e yapılanlar, bugün aynısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılıyor? Burada senaryo aynı hedef farklı denildi?” sorusuna ilişkin Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

"Maksat Türkiye’nin önünü kesmek. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, tecrübeli ve büyük bir lider. Önüne bir sürü engel koydular ama aşmasını bildi. Neticede hedef AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu yüzden bu seçimde her türlü hile desiseyi yapıp da, AK Partiyi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı saf dışı yaparsak Türkiye’nin önünü kesmiş oluruz. Hedefler gerçekleşemez. Çünkü Türkiye, şimdiden çok olmaya başladı. Daha ileride 2023 yılında ne olacak diye ortada büyük bir endişe var. Çünkü biz yükselişteyiz. Onlar inişte bak. Bunu unutmayın. Onlar inişte şu anda tarihin kaderi değişiyor. Cenabı Allah’ın yardımı da bu milletle. Çünkü bu millet sadece kendisini düşünmüyor. Gönül coğrafyamızı da düşünüyor. Orta Asya bize bakıyor ve dua ediyor. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Arakan ve Afrika’daki mazlum milletler ve insanlar bize bakıyor. Dolayısıyla bu seçim sadece bu milletin seçimi değil, gönül coğrafyamız geleceği açısından da bir seçimdir. Bu yüzden Türkiye’nin önü kesmek için yapılan bir takım planlardır. Ama onların planları varsa, Allah’ın da bir planı var. İnşallah onların planları alt üst olacak."

"Türkiye’ye dil uzatanın dilini keseriz"

CHP Genel Başkan Yardımcısının bir açıklamasında dürüst ve adil bir seçim olması için OHAL döneminde seçim istemiyoruz açıklaması hatırlatılan Bakan Eroğlu, "Amerika ve Avrupa’ya baksınlar. Pek çok ülkede seçimlere katılım yüzde 30,40,50 ve 60’ı geçmez. Ama bizde yüzde 80-85’lere ulaşıyor. Bir de bizde seçimler çok ciddi şekilde yapılıyor. Çünkü seçimlerde bütün partilerin temsilcileri var. Dolayısıyla Türkiye’deki seçimlere kimse dil uzatamaz. Uzatırlarsa da onların dillerini keseriz. Yani haksızlık" diye konuştu.

"Gülmekten başka bir şey demeyeceğim"

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘Türkiye’nin ekonomisini düzelteceğiz’ ifadelerine ilişkinde Bakan Eroğlu, “Gülmekten başka bir şey diyemeyeceğim. Muharrem İnce’ye tavsiyem, zaten onu saf dışı yapmak için bir oyun yaptılar biliyorsunuz ‘Gel Muharrem diye.’ Gel Muharrem sana Afyonkarahisar’da bir tavuk çiftliği kuralım. Burada tavuk üretmeye başla. Yumurta üretmeye başla" şeklinde konuştu.

Ahmet Bilal Hamzaçebi