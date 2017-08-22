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Bakan Eroğlu Ayvalık’taki yangında sabotaj ihtimalini açıkladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ayvalık Cennet koyundaki yangında sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Bakan Eroğlu Ayvalıktaki yangında sabotaj ihtimalini açıkladı

22 Ağustos 2017 12:21

Niğde’de birtakım ziyaret ve toplu açılış törenlerine katılan Bakan Eroğlu, Ayvalık Cennet koyunda meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Jandarma ve polisin yangınla ilgili araştırmalarının devam ettiğini belirten Eroğlu, Ekim veya Kasım ayında fidan dikimi yapacaklarını söyledi. Eroğlu Niğde Valiliğindeki basın toplantısında şunları söyledi:

‘‘Ayvalık’ta meydana gelen yangında bir sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz ama netleşmedi. Jandarmamız ve polisimiz bu olayı araştırıyor. Ama ben orayı görmüştüm güzel bir yer Şeytan Sofrası isimi verilen bir yer ama biz ismini değiştireceğiz Cennet Sofrası ismini vereceğiz. Hemen toprak işlemine başlayın dedim. Birkaç sanatçıda tweet atmış ‘Veysel hoca buraya hemen ağaç dik, dikersen bizde geleceğiz’ diye buyurun toprak işlemi başladı Ekim veya Kasım ayında fidan dikimi yapacağız. 1 metrekaresini dahi hiç kimseye tahsis etmeyeceğiz. Dolayısıyla 1 yıl zarfında da biz orayı tamamen yeşil yaparız."

"ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE İLK SIRALARDAYIZ"

Bakan Eroğlu ayrıca dünyada orman yangınlarında Türkiye olarak ilk sıralarda olduklarını belirtti. Eroğlu, "Göletlerde dünya birinciliği bizde, meteorolojide dünyada 6’ya giren ülkeyiz. Orman yangınlarına müdahalede ilk 6’nın içerisindeyiz. Son teknoloji ile ekiplerimiz yangınlara müdahale ediyoruz. Dün akşam bize Gürcistan’da yangın olduğu ile ilgili Başbakan Başbakanımızı aradı. Bizde 2 helikopter gönderdik çünkü yerleşim alanları tehdit altındaymış. Geçen yıl İsrail’de büyük bir yangın vardı gönderdik söndürdük. Rusya’da 5 yıl önce yangın vardı ekiplerimizi gönderdik hatta Rusya’da daha or bir yere gönderelim mahcup olsunlar diye. Bizim ekibimize Sayın Putin takdir belgesi verdi" diye konuştu.

(Yasin Esen - Mücahit Bilgi/İHA)

Etiketler: Niğde, Veysel Eroğlu


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