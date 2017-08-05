Bakan Eroğlu: Baba oğluna böyle imkan vermez

Erzincan havaalanında Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile kamu kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, Erzincan Valiliğini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Eroğlu, daha sonra Valilik makamına geçerek açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu burada yaptığı konuşmada, kentte 12 tesisin temelini atacağını belirterek, bu tesislerin toplam maliyetinin yaklaşık 88 milyon lira olduğunu ifade etti.

“BABA, OĞLUNA BÖYLE İMKAN VERMEZ”

Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı konusunda çalışmaların yapıldığı belirten Bakan Eroğlu, konuşmasında, “Başbakanımız Binali Yıldırım’ın çok önem verdiği bir husustur. Dumanlı Tabiat Parkı’nın ilanı bugüne yetiştirildi. Şimdi burada bunu imzalamanın mutluluğunu yaşıyorum. Erzincan’ı şifalı bal üretim merkezi yapmak istiyoruz. O bakımdan buradaki vatandaşlara teklif ediyoruz. Paran yoksa gel kardeşim para, arazin yoksa ormandan size bal ormanı için yer vereceğiz. Kovanı yoksa kovan vereceğiz. Arın yoksa arı vereceğiz. Hatta parası yok diyenlere yüzde 20’si hibe geri kalanı faizsiz destek vereceğiz. Baba, oğluna böyle imkan vermez" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Eroğlu’nun imzaladığı metin ile Dumanlı Tabiat Parkı, Türkiye’nin 219. tabiat parkı olarak kayıtlara geçti.

Bakan Eroğlu ve beraberindekiler daha sonra 3. Ordu Komutanlığını ve Erzincan Belediyesini ziyaret edip yapılan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Eroğlu daha sonra Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu’nda tesis açılışları ve temel atma törenine katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Müftülük Konferans Salonu’nda düzenlenen toplu temel atma merasiminde ise DSİ tarafından inşa edilecek Merkez Davarlı Barajı, Kemah Karadağ Barajı, Kemah Doğanbeyli Barajı, Refahiye Yurtbaşı Göleti, Tercan Çatakdere Göleti, Kemah Tuzlaköy Barajı ve baraj sulaması ile 4 adet taşkın koruma tesisinin temelini attı. Eroğlu, aynı merasimde OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 adet tesisin de temelini attı.

Erzincan’da 5 aileye gelir getirici tür ve 10 aileye Orköy sertifikası veren Prof. Dr. Eroğlu zerdali, ceviz, dut, atkestanesi, sarıçam türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 adet fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Abdullah Aslan