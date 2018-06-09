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Bakan Eroğlu: 'Biz vatandaşımıza değer veriyoruz'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu bir dizi açılış ve temel atma törenleri için Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine geldi.

Bakan Eroğlu: Biz vatandaşımıza değer veriyoruz

09 Haziran 2018 19:28

Hocalar ilçe meydanında Bakan Veysel Eroğlu'nu ilçe halkı ile civar köylerden gelen çok sayıda vatandaş karşıladı.

DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım merasiminde konuşan Eroğlu, şunları kaydetti: 

"Biz tabi 70 sente muhtaç olduğumuz günleri unuttuk mu? Benzin kuyruklarını, mazot kuyruklarını unuttuk mu? Karne ile ekmek alınan günleri unuttuk mu? Bir gecelik faizlerin yüzde 3500 olduğu günleri unuttuk mu? Unutmayalım. Afyonkarahisar'da bir devlet hastanesi vardı. Bir gün rahmetli babamı götürdüm. Koğuş tipi odalar. Tuvaletler lağım pisliği içinde. Ama şimdi bizimle birlikte dünyanın en güzel hastaneleri Afyonkarahisar'da, Hocalar'da. Hocalar'ın herhangi bir köyünde bir hasta olsa, helikopter ambulans gelip alıyor. İlçelerimizde isteyen istediği yerde muayene oluyor. İlacını alıyor. Biz garibi, gurabayı, kimseye muhtaç etmiyoruz. Yaşlı ise devletimiz arkasında. Emekli ise devlet arkasında. Çiftçi ise devlet arkasında. Esnaf ise devlet sizin de arkanızda. Biz vatandaşımıza değer veriyoruz." 

Konuşmanın ardından Eroğlu ve protokol üyeleri toplu açılış yaparak, temel atma gerçekleştirdi.
Tören sonrası Bakan Eroğlu’na Yörük-Türkmen poşusu hediye edildi. 

Ali Bayar
 

 

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