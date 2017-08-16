Bakan Eroğlu: 'Bu millet 21’inci asra mührünü vuracaktır'

Bingöl'de DSİ tesisleri toplu temel atma ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı merasimine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, "Türkiye’de bugün istikrar varsa Bingöl’ün bunda büyük bir katkısı var. Hatırlayın tarihimizin en alçak darbe girişimine karşı Bingöl dimdik ayakta durdu. Dedi ki, bu vatanı böldürmeyiz biz varız dedi. Siz değerli kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu hain darbe girişimi vatanı işgal etme ve ülkeyi bölme girişimiydi ama milletimizin kahramanlığı ve hakikaten sizlerin cesareti Cumhurbaşkanımızın fedakarlığı, cesareti herkesin gayreti neticesinde bu alçak hain, kanlı darbe girişimi püskürtüldü. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Ülkemizi başta alçak FETÖ terör örgütü olmak üzere, PKK, DEAŞ gibi ne kadar terör örgütü varsa onlardan korusun, onları perişan eylesin. Onlara silah veren, destek veren, eğiten bütün devletleri yarabbi siliver” dedi.

Türkiye'nin çok büyüdüğünü ve geliştiğini aktaran Bakan Eroğlu, "Birtakım engellemeler, Türkiye’nin önünü kesme hareketlerine rağmen Türkiye yüzde 5 ile dünyada 3. büyük ülke oldu. İnşallah daha da büyüyeceğiz, daha da gelişeceğiz. Ben şuna inanıyorum bu millet 21’inci asra mührünü vuracaktır. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi daha da geliştirelim” diye konuştu.

"Nerede terörist varsa onu imha edeceğiz"

Terör örgütlerinin Bingöl ve doğu illerinin gelişmesini önlediğine dikkat çeken Bakan Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“PKK buranın gelişmesini önlüyor, zaten o maksatla PKK kuruldu. DEAŞ ve diğer terör örgütleri, Türkiye’nin önünü kesin, Türkiye gelişmesin, kalkınmasın diye kurulan hain terör örgütleri bunlar. FETÖ'de dahil olmak üzere. Hükümetimiz en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadeleye devam edecektir. Bu topraklarda şanlı bayrağımız dalgalanacak, minarelerden ezanlar susmayacak. Biz hepimiz, beraber kardeşiz bunu ileride de göreceğiz. Bundan böyle beklemek yok nerede terörist varsa onu imha edeceğiz."

Bakan Eroğlu ile birlikte Vali Ali Mantı, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla 8 tesisin temel atma töreni ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür, ORKÖY kredi sertifikaları ile fidan dağıtımı yapıldı.

Sinan Atan - Yılmaz Atar

