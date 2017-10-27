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Bakan Eroğlu: 'CHP parçalanmak üzere'

Kırşehir’de Güzler Piknik Alanı ve Evcil Hayvan Parkı açılışı ve toplu temel atma törenine katılan Bakan Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, "Bütün seçimlerde yenildin, partin zaten parçalanmak üzere. Avrupa'da başka genel başkan olsa şapkasını alır çeker gider" dedi.

Bakan Eroğlu: CHP parçalanmak üzere

27 Ekim 2017 15:52

Kırşehir Valiliği ziyaretinde konuşan Bakan Veysel Eroğlu, “AK Parti’nin gündeminde seçimleri erkene almak yok. Cumhurbaşkanı şu kararı aldı; seçimleri erkene almak bir yanlıştır. Seçimleri tarihinde yapacağız. Erken seçim ülke için kayıptır. Geçmişte 45 günlük hükümetler var. 1,5-2 yılda seçim, seçim, seçim, seçim yılları kayıp yıllardır. Yatırımlar bile ona göre bekliyor. Partimizin anlayışında seçimler artık zamanın da yapılacak” dedi.

“Kılıçdaroğlu kendisini gündeme taşımak istiyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini gündeme taşımak istediğini ifade eden Bakan Eroğlu, “Bütün seçimlerde yenildin. Avrupa'da başka genel başkan olsa şapkasını alır çeker gider. Neden bahsediyorsun senin kalacak şansın da yok. Partin zaten parçalanmak üzere gitgide tabanın da kayıyor” diye konuştu

“Atatürk’ün partisi olmaktan çıkmış bir CHP var”

CHP’li seçmene seslenen Bakan Veysel Eroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Artık modası geçmiş, Atatürk’ün partisi olmaktan çıkmış bir Cumhuriyet Halk Partisi, bu partiyi terk edin. Manevi değerlere vatana millete bağlı, tek vatan, tek devlet ve tek bayrak diyen AK Parti'ye doğru kayın diyorum.” 

Abdurrahman Dulkadir - Enderhan Öz

 

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