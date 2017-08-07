Bakan Eroğlu: 'Devlet babanın yaptığını insana babası yapmaz'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte Düzce Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Eroğlu ilk olarak Valilik bahçesine çam fidanı dikti, hayırlı olmasını diledi. Valilikte gerçekleştirilen toplantı sonrası basın açıklaması yapan Bakan Eroğlu Düzce’nin çalışkan ve yiğit insanların diyarı olduğunu belirterek, “Düzce’yi çok seviyorum ve burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Düzce depreminde İSKİ Genel Müdürüydüm. Buraya ayrı bir gönül bağımız olduğu için buraya ilk defa ulaşan kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ olmuştu. O dönemde hasar gören içme suyu tesislerini onardık. DSİ Genel Müdürü olduğum dönemde ve bakanlığım döneminde hastane yapımında ormandan yer tahsisi konularında Düzce’ye ciddi destek sağladık. Düzce çalışkan ve yiğit insanlar diyarı. Dolayısıyla ne yapılsa azdır” dedi.

“73 milyon liralık yatırım”

73 milyon liralık yatırım için Düzce’ye geldiklerini kaydeden Eroğlu, “Bugün 6 tesisin temelini atacağız. Düzce’ye 73 milyon liralık yatırım için geldik. Yatırım talepleri üzerinde tek tek istişarede bulunduk. Talepleri büyük ölçüde karşıladığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

13 müjde ile geldi

Eroğlu geçtiğimiz yıl projelendirilen ve bir kısmı tamamlanan 43 müjdeye bu ziyaretinde 13 müjde daha eklediğini dile getirdi. 56 projenin toplam maliyetinin 394 milyon lira olduğunu hatırlatan Eroğlu şöyle devam etti:

“Elimiz boş gelmedik. Geçtiğimiz yıl buraya 43 müjde ile gelmiştik. Bunlardan 29 tanesi tamamlandı. Geri kalanların bir kısmının temelini bugün attık. Önümüzdeki yıl inşallah hepsini bitireceğiz. Bugün 13 müjde daha ilave ediyoruz. Toplam 56 projeyi Düzce’de hayata geçirmiş olacağız. Bunların toplam bedeli 394 milyon lira.”

Bir yılda 8 milyarlık yatırım

AK Parti hükümetinin Düzce’ye çok önem verdiğini kaydeden Eroğlu şunları kaydetti:

“Hükümetimiz Düzce’ye büyük önem veriyor. Düzce eskiden adeta unutulmuş bir ildi. Şuanda hükümet olarak Düzce’ye geçtiğimiz yılsonuna kadar 8 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlar içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığının payı 610 milyon lira. Bugün ilave edilen yatırımlarla bu miktarı 1 milyar liranın üzerine taşımayı planlıyoruz.”

Bakanlığın Düzce çalışmaları

Bakan Eroğlu, Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili gelişmeleri de şöyle aktardı:

“Bunlardan bazıları Merkez Koçyazı Mahallesi Karaca Deresi ıslahı, Düzce Ovasının sulamasının rehabilitasyonunun projeleri tamamlanıyor. Düzce içmesuyu projesini ek yatırım programına alacağız. Uğursuyu Kavakbıçkı Deresi 2018 yatırım programına alınacak. Talep doğrultusunda 8 köprü inşa edilecek. Efteni Gölü’nin ihalesi yapıldı. Yeni Vakıf göleti ihalesi bu sene yapılacak. Altınçay baraj ve göleti bu sene yapılacak. Kaynaşlı yan dereleri için 25 Ağustos’ta ihaleye çıkılacak. İşin maliyeti 15 milyon lira. Asar suyu islahı ve ilave köprü yapım işi var. Melen barajı yeni köy yolları işi var. Önümüzdeki yıl bitecek. Çilimli Kara ve Ak dere ıslahını önümüzdeki yıl itibariyle yapacağız.”

Akçakoca barajı önümüzdeki yıl bitiyor

Akçakoca’da inşa edilen barajın önümüzdeki yıl Nisan ayında tamamlanacağı dile getiren Eroğlu, “Akçakoca’da baraj inşa ettik. Şimdi çok muhteşem bir içmesuyu arıtma tesisi yapıyoruz. İshale hattı büyük ölçüde bitti. Önümüzdeki yıl Nisan ayına kadar tamamlanması talimatını verdik” diye konuştu.

Dünya standartlarında bir barınak

Düzce’de dünya standartlarında bir hayvan barınağı inşa etmeyi planladıklarını açıklayan Bakan Eroğlu, “Burada bir hayvan barınağı bakım ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacı var. Yer sıkıntısı vardı. Sokak hayvanları çok önemli. Başıboş ve tedavi edilemez durumdalar. Bu merkezde aşılamadan, kısırlaştırmaya, bakıma kadar her türlü işlem gerçekleştirilecek. Dünya standartlarında modern bir tesisi burada inşa etmeye karar verdik. Valimiz ormanlık alandan bir yer talebinde bulundu. Hemen tahsisini yapacağız. Örnek projeler var. Bunlardan biri seçildiği takdirde ilk etapta yüzde 10’luk bir destek sağlanacak. Daha sonrası için de yüzde 40’lık bir destek planlıyoruz” dedi.

“Devletin yaptığını insana babası yapmaz”

Düzce’nin de dahil olduğu Batı Karadeniz Gelişim Bölgesinde 31 Aralık 2019 tarihine kadar 12 milyar 521 milyon liralık yatırım yapılacağı bilgisini veren Eroğlu, Orman köylülerine verilecek desteğin içeriğini de şöyle aktardı:

“Burada orman köylülerine bir destek programı başlatmak istedik. Bunun için bir Bal Ormanı oluşturmuştuk. Bu proje ödülde aldı. Ey millet duyduk duymadık demeyin. Buradan reklamını yapıyorum. Saklı cennet Yığılca’ya gelin. Buradan kestane balı alın. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla ormanları insanlara açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ormanların yanındaki köylülere ceviz badem gibi gelir getirici ağaç türlerini dikte kararı aldık. Bunların bakımı bize ait. Ama 49 yıl geliri vatandaşın olacak. Adaletsizlik olmasın diye kura çekeceğiz. Ayrıca orman köylülerine 30 koyun 1 koç vereceğiz. Süt sığırcılığı yapmak istiyorsa sığırda veriyoruz. Orman köylüsü arıcılık yapmak istiyor ama parası yok para da vereceğiz. Yeri yoksa yerde vereceğiz. Yüzde 20 hibe geri kalanı 0 faizli. Devlet babanın yaptığını insana babası yapmaz.”

Düzce dünyaya tanıtılacak

Düzce’nin doğal güzelliklerini “Dünyada cenneti hayal etmek istiyorsan gel Düzce’ye” sloganıyla dünyaya tanıtmak istediklerinin altını çizen Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

“Düzce bize çok yakın dedik. Buraya ulaşmak çok kolay. Burada muhteşem güzellikler var. Sanayi ve ziraatın yanı sıra doğa turizmini geliştirmek için bir master plan hazırladık. Yeni tabiat parkları, milli parklar, mesire alanları, bazı göllerin temizlenmesi suretiyle eylem planını ortaya koyduk. Yerel yöneticilerin de desteği ile bu planı hayata geçirmek ve Düzce’yi dünyaya tanıtmak işitiyoruz. Benim bir sloganım var “Dünyada cenneti hayal etmek istiyorsan gel Düzce’ye”

Düzce’de modern bir sulama sistemi oluşturmak için proje hazırlığı yapacaklarını belirten Eroğlu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın da bu projeye destek vereceğini söyledi.

“Düzce İstanbul’un su sigortası”

Son olarak Melen barajı ile ilgili bilgi veren Bakan Eroğlu, Düzce’nin İstanbul’un su sigortası olduğunu hatırlatarak, “Düzce’ye ne yapılsa azdır” dedi. Eroğlu konuşmasını “Melen Barajı hemen hemen bitti. Düzce İstanbul’un sigortası. Dolayısıyla Düzce’ye ne yapılsa azdır. Düzce’ye de bir güzellik sağlayacak. Hem de İstanbul’a yılda 1 milyar metreküp su verecek. Buda İstanbul’un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak. Bütün Düzcelilere teşekkür ediyoruz” şeklinde sonlandırdı.

Konuşmanın ardından toplu temel atma törenine geçildi.

Ali Yıldız - Ali Osman Çatana

