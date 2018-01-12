Bakan Eroğlu: 'Dünyada 2,5 milyara yakın insan su sıkıntısı çekiyor'

Bakan Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “2017 yılı yatırımları ve 2018 yatırım hedefleri”nin değerlendirdiği bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Bakan Eroğlu’nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Hatice Özkal, Ali Özkaya, Belediye başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ilçe ve belde Belediye Başkanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Bakan Eroğlu, Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin su alanında yaptığı yatırımlar ile sadece yurda değil aynı zamanda Afrika’nın bir çok ülkesine de su götürüldüğünü ifade eden Bakan Eroğlu, “Hem sulama, hem arıtma tesisleri hem de içme suyu isale hatları yaptık, yapıyoruz ve büyük yatırımlar yaptık. Hakikaten şuanda dünyada her yere suyu ulaştıran bir hükümet var. Dünyada 2,5 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. 1,5 milyar insanın suyu yok. Biz hatta sadece Türkiye’de değil Afrika’daki, oradaki insanlara da çünkü onlarda insan ve bizim anlayışımızda ‘bütün yaratılanı seviyoruz yaratandan ötürü’ bu yüzden Afrika’da 1 milyon 750 bin kişiye su götürdük. Yeterli mi? Değil ama diğer zengin devletlerin yani asırlardır onları sömüren ülkelerin bir daha vicdan sahibi olup ellerini ceplerine, cüzdanlarına atması gerekir diye düşünüyorum” dedi.

“Afrika’ya su ve gıda için yardım zamanı diye düşünüyorum”

Bütün dünyanın Afrika için gıda ve su alanında girişimlerde bulunması gerektiğini yenileyen Bakan Eroğlu şunları söyledi:

“Buradan bütün dünyaya çağrı yapıyorum. Afrika’da büyük susuzluk var, açlık var. Lütfen israf etmeyin tasarruflu kullanarak orada da yardım elini uzatın diyorum. Asırlardır sömürdünüz, ben orada Senegal’deki o insanların kaçırıldığı ve köle yapıldığı adayı görünce dehşete kapıldım. Dolayısı ile batı daima Afrika’yı sömürdü, şimdi Afrika’ya su ve gıda için yardım zamanı diye düşünüyorum. Özellikle vicdanların tamamen kuruduğu bir dünyada gönüllere su vermekten de pek bahsedilemiyor yani. Dünyada pek çok ülkenin Türkiye dışında vicdanları kurumuş dolayısı ile gönüllere su serpilemiyor. Ama yinede Türkiye, Gayri Safi Milli Hasıla başına dünyada en çok fakir ülkelere yardım eden ülke Türkiye. Milli geliri oranlamasak bile şuanda dünyada 3. sırada. Gerçekten bu gurur vesilemiz. İnşallah Türkiye çok daha büyüyecek ve gelişecek.”

“Biz bu seneyi de bu büyük kuraklığı da çok iyi bir şekilde atlatacağız”

Son olarak Türkiye’nin son 44 yılda yaşadığı kuraklık konusuna değinen Bakan Eroğlu, “Kuraklık için endişe etmeyin, bazı arkadaşlar çıkıyor ellerinde bilgi yok. Bütün teknoloji bizde dünyada ilk 6’ya giren teknolojiyi kurdum meteorolojiye. Eskiden elle okunurdu ve 1 hafta da Ankara’ya gelirdi. Şimdi dünyanın her yerinden cep telefonlarına yüklediğiniz zaman bütün Türkiye’nin, Afyon’da bütün ilçelerin hava durumunu dünyanın her yerinden görmek mümkün. Denizlerde hiç ölçüm yoktu. Artık Cebelitarık’tan, Hazar’a kadar bizden ölçülüyor ve soruluyor. Merak etmesinler inşallah biz bu seneyi de bu büyük kuraklığı da çok iyi bir şekilde atlatacağız Allah’ın izni ile ben buna inanıyorum. Tabi çalışmak bizden yardım, Tevfik Allah’tan” diye konuştu.

Gökten Ceylan