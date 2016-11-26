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Bakan Eroğlu: Etrafımız ateş çemberi Türkiye’de huzur var

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Etrafımız ateş çemberi ama Türkiye’de huzur var. Türkiye’yi mahvetmek için kuzu postuna bürünmüş hainler milletin tokadını hazmedemedi. Türkiye çok güçlü bir ekonomiye sahip olacak” dedi.

Bakan Eroğlu: Etrafımız ateş çemberi Türkiyede huzur var

26 Kasım 2016 18:20

Kırşehir’de 4 tesisin açılışını gerçekleştiren 7 tesisin temel atma törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kırşehir Valiliğinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Eroğlu, “Türkiye’nin her yerinde yatırımlarımız devam ediyor. Bütün bakanlıklarımız aralıksız çalışmakta, Türkiye böyle bir hizmet görmedi” dedi.

“Avrupa’da projeler bitti, biz 18 ayda köprülerimizi tamamladık”
Bakan Eroğlu, ekonomik gidişatın Türkiye açısından daima iyi olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını belirterek, “Hiç kimse merak etmesin, Türkiye büyük ekonomisi ise güçlü. 2008 yılında bunlar IMF’ye muhtaç olalım dediler. Ama Cumhurbaşkanımız IMF ile bağlantılarımızı kestiğimizi söyledi. FETÖ terör örgütü denilen bu alçaklar, algı yöneteyim istiyorlar. Dünyada böyle ekonomimiz kötü gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Etrafımız ateş çemberi ama Türkiye’de huzur var. Türkiye’yi mahvetmek için kuzu postuna bürünmüş hainler milletin tokadını hazmedemedi. Türkiye çok güçlü bir ekonomiye sahip olacak” diye konuştu.

Kırşehir’de 52 milyon liralık yatırım yapıldı
Kırşehir’i badem ve ceviz şehri haline getireceklerini ifade eden Bakan Eroğlu, Kırşehir’de Baoztepe Çamalak Tesisi ile birlikte 1 baraj, 1 adedi gölet, 3 adedi sulama tesisi, 1 adedi OGM tesisi, 1 adedi DKMP tesisi açılışı yapılarak, Akçakent Bogazevci Barajı, Kaman Değirmenözü Barajı Sulaması, Mucur Aksaklı, Karacalı Göleti Sulaması ile birlikte Aşıkpaşa Tabiat Parkı Çevre düzenlemesi çalışmalarını yaptıklarını belirtti. Sulak alanların giderek arttığını anlatan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

“Sulak alanlar azalmıyor giderek Türkiye’de sulak alanlar artıyor. Sulak alanların çoğunu da kurtaran bizleriz. Türkiye’de sulak alanlar artmakta azalmamakta, mühendisler gerçeği ortaya koyarlar. Hesapta olmayan müjdeleri de Kırşehir’de hep birlikte verdik. Cumhurbaşkanımız ve Başkanımız da Kırşehir’e ayrı bir değer vermekte bu nedenle de yatırımlara ciddi destekler sunmaktayız.”

Enderhan Öz

Etiketler: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu


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