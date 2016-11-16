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Bakan Eroğlu: HES’ler elektriğin sigortasıdır

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “HES’ler elektriğin sigortasıdır. Kanal biriktirmeli HES’lerden vatandaş memnun. Vatandaşın itirazı deredeki suyun başka havzaya aktarılması” dedi.

Bakan Eroğlu: HESler elektriğin sigortasıdır

16 Kasım 2016 17:05

Bakan Eroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Eroğlu, hidroelektrik santrallerle ilgili soruya, “HES’ler elektriğin sigortasıdır. Kanal biriktirmeli HES’lerden vatandaş memnun. Vatandaşın itirazı deredeki suyun başka havzaya aktarılması. HES’leri alan firmalar sadece suyun gücünden istifade edebilir. Suyun bir metreküpünü dahi kullanamaz. Vatandaşın bütün hakları saklıdır” cevabını verdi.
“Yeşil Yol” ile ilgili soru üzerine Eroğlu, “Yeşil Yol yaylaları birleştiren, mevcut yolların düzenlenmesi. Yukarı kısımlarda ciddi bir ağaç yok. Biz dedik ki, ’6.5-7 metre yol yapalım, etrafını ağaçlandıralım. Baştan aşağı yaylaları dolaşan, turistlerin de rahatça geçebilecekleri bir yol haline gelsin’. 204 adet ağaç kesilmiş, bunun da miktarı 91 metreküp. Yeşil Yol yapılacak alana Rize İkizdere Diktaş mevkiinde 2015 yılında 3 bin, 2016 yılında 11 bin adet toplam 14 bin adet fidan dikilmiştir" dedi.

Etiketler: HES, Veysel Eroğlu


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