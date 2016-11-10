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Bakan Eroğlu: 'İstanbul’da su sıkıntısı yok'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu İstanbul’da şu an için içme suyu sıkıntısı olmadığını belirtti.

Bakan Eroğlu: İstanbulda su sıkıntısı yok

10 Kasım 2016 14:15

İstanbul’daki içme suyu konusunda da her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, “Son günlerde bazı yayın organlarında İstanbul’a içme suyu temin eden barajların doluluk oranlarının düştüğüne ilişkin haberlere yer veriliyor. Şu an için İstanbul’ da bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Kendi tecrübelerimizle ve çalışmalarımızla İstanbul’u susuz bırakmayacağız” diye konuştu.

“Düşecek yağışlarla barajların su seviyesi yükselecektir”
2007 yılında Dünya’da ve ülkemizde yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınma etkileri ve kuraklıkta bile İstanbul’u susuz bırakmadıklarının altını çizen Bakan Eroğlu şöyle devam etti:
“2007 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, inşaatı 2010 yılında bitecek olan Melen Sisteminin I. Kademesinin daha erken devreye girmesi için, Melen Sistemi inşaatının tamamlanan kısımlarını ve Yeşilçay Sistemini kullanarak ‘İstanbul’a Acil Su Temini’ adı altında entegre bir proje geliştirdi. Büyük Melen Projesi çerçevesinde Şafak Eylem Planı ile boru hattı döşenerek 20 Ekim 2007 saat 16.59’da İstanbul'da Yeşilçay sistemine ilk su akıtıldı ve bu sıkıntı aşıldı. İstanbul’un sigortası Melen Projesiyle bugün İstanbul'a günde 700 bin metreküp su temin edilmektedir. Melen Projesi ile 2071 yılına kadar İstanbul’un su meselesi çözülmüştür. Bugün itibarıyla ise böyle bir sıkıntı yok. Üstelik yağışlı ayların yaşanacağı kış mevsimine girmek üzereyiz. İstanbul’a düşecek yağışlar ile barajların su seviyesi yükselecektir.”
İstanbul’un dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan fazla nüfusa sahip olduğunu söyleyen Eroğlu, “İstanbul’un uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla 4 safha halinde geliştirilen Melen Projesi’nin en önemli safhalarından birini de Melen Barajı oluşturuyor” dedi.

Melen Barajı’nda fiziki gerçekleşme yüzde 88’e ulaştı
Melen Barajı’nın fiziki gerçekleşmesinin yüzde 88’e kadar ulaştığının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, “Melen Barajı, Melen Sistemi’nin depolama tesisi olma özelliğini taşıyor. Melen Barajı devreye girdiğinde İstanbul’a yılda 1 milyar 77 bin m3 su temin edilecek. Böylece İstanbul’un 2071 yılına kadar olan nüfus artışı da hesaplandığında içme ve kullanma suyu ihtiyacı kökünden çözülmüş olacak” dedi.
Barajın 2017 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, “Ayrıca bu barajda ileride HES yapılması planlanıyor ve yıllık 174 milyon kiloWatt saat enerji üretimi hedefleniyor” şeklinde konuştu.

“Zamanla yarışıyoruz”
“Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak sadece ülkemizin bugünlerini değil yarınlarını düşünüyoruz” diyen Eroğlu, “Gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışıyor, zamanla yarışıyoruz. İnsanımızın sağlığı için şehirlerimizde iç mesuyu ve arıtma tesisleri yapıyor vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. İstanbul’da inşaatı devam eden Melen Barajı’nın yanı sıra Sungurlu Barajı’nın da hayata geçmesi ile İstanbul’a yıllık 115,1 milyon m3, Osmangazi Barajı’nın tamamlanması ile de 185 milyon m3 içmesuyu temin edilecek” dedi.

Abdullah Sarıca 

 


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