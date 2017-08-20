Diğer
Kategoriler

Bakan Eroğlu: 'Kayserili çiftçilerin cebine yılda 450 milyon TL para girecek'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kayseri’de DSİ tesisleri toplu temel atma merasimi ile orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı törenine katıldı. Eroğlu, “Kayserili çiftçilerin cebine yılda 450 milyon TL para girecek” dedi.

Bakan Eroğlu: Kayserili çiftçilerin cebine yılda 450 milyon TL para girecek

20 Ağustos 2017 19:07

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Eroğlu, yaptığı konuşmasında, “Tam 700 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Kayserili çiftçilerin cebine yılda 450 milyon TL para girecek” dedi.

Bakan Eroğlu, Kayseri’ye 6 tesisin temelini atmak için geldiklerini açıklayarak bunların maliyetinin 749 milyon TL olduğunu ifade etti. Eroğlu, “Bunun dışında DSİ’nin yaptığı tesisler var. Orman Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar var. Kayseri’nin yüzde 7’si orman. Biz burada ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını hızlandırmak için Orman Bölge Müdürlüğü kurduk. 82 milyon fidanı topraklarla buluşturduk” diye konuştu:

Eroğlu, şunları kaydetti:

“Orta Anadolu Gelişim projesini hazırladık. 14 milyar 229 milyon TL’lik yatırımı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak bu bölgeye kavuşturacağız. Kayseri’ye yatırımlar 2003 yılı öncesinde durmuştu. Kayseri’ye 18 milyar Tl’lik yatırım yapılmış. Bu yıl Orman ve SU İşleri Bakanlığı Kayseri’ye yatırım yapan kurumların arasında ilk sıraya yükseliyor. Bu konuda bize destek veren Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız’a teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından 749 milyon TL’lik yatırımların temeli atıldı. 

Alparslan Ötüken

Etiketler: ak parti, Kayseri, Veysel Eroğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç