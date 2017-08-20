Bakan Eroğlu: 'Kayserili çiftçilerin cebine yılda 450 milyon TL para girecek'

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Eroğlu, yaptığı konuşmasında, “Tam 700 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Kayserili çiftçilerin cebine yılda 450 milyon TL para girecek” dedi.

Bakan Eroğlu, Kayseri’ye 6 tesisin temelini atmak için geldiklerini açıklayarak bunların maliyetinin 749 milyon TL olduğunu ifade etti. Eroğlu, “Bunun dışında DSİ’nin yaptığı tesisler var. Orman Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar var. Kayseri’nin yüzde 7’si orman. Biz burada ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını hızlandırmak için Orman Bölge Müdürlüğü kurduk. 82 milyon fidanı topraklarla buluşturduk” diye konuştu:

Eroğlu, şunları kaydetti:

“Orta Anadolu Gelişim projesini hazırladık. 14 milyar 229 milyon TL’lik yatırımı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak bu bölgeye kavuşturacağız. Kayseri’ye yatırımlar 2003 yılı öncesinde durmuştu. Kayseri’ye 18 milyar Tl’lik yatırım yapılmış. Bu yıl Orman ve SU İşleri Bakanlığı Kayseri’ye yatırım yapan kurumların arasında ilk sıraya yükseliyor. Bu konuda bize destek veren Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız’a teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından 749 milyon TL’lik yatırımların temeli atıldı.

Alparslan Ötüken