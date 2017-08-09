Bakan Eroğlu: 'Kestane balı üretiminde Sinop’u şaha kaldıracağız'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sinop’un Erfelek ilçesinde Musa Can Meydanı’nda DSİ tesislerinin toplu temel atma törenine katıldı. Törende Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Valisi Hasan İpek, Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, çok sayıda parti üyeleri ve vatandaşlar hazır bulundu. Bakan Eroğlu, yaptığı konuşmada, "Değerli vatandaşlar, biliyorsunuz ki her sene geliyoruz. Sizlerle olmamın mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekten gönülden söylüyorum, hepinizden Allah razı olsun. Rabbim Sinop’a, Erfelek’e Halil İbrahim bereketi buyursun. Tabii sizler için de ne yapmak gerekiyorsa yapacağız. Gördüğünüz gibi hem DSİ’nin, hem Orman Bölgenin yapacağı bir takım hizmetler, temeller var. Biz de bu temeller için buradayız. Daha farklı projelerimizde var" dedi.

Bakan Eroğlu Sinop Valiliğini ziyaret etti

Bakan Eroğlu, Erfelek’teki programının ardından Sinop Valiliğini ziyaret ederek, basın açıklamasında bulundu. Eroğlu yaptığı açıklamada, "Sinop gerçekten çok güzel bir memleket Karadeniz’in incisi. Sinop ve Sinoplularla gurur duyuyoruz. Değerli valimiz ile beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Bugün de işte Erfelek ilçemizde DSİ tesislerinin toplu temel atma merasimini yaptık. Vatandaşlara söz verdik kestane ormanı kuracağız. Kestane balı üretiminde Sinop’u şaha kaldıracağız. Kestane balını dünyaya yayacağız hatta öyle bir destek vereceğiz ki yüzde yirmisi hibe yüzde sekseni de faizsiz beş yıl geri ödemeli kredi imkanı sağlayacağız. Bu illa kestane için değil ceviz üretmek isteyene ceviz ormanı kuracağız. Gelir getirici ürünler dikiyoruz” diye konuştu.

Bakan Eroğlu’na, Vali Hasan İpek tarafından gemi maketi ve bıçak hediye edildi.

Osman Aksu

