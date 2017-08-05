Bakan Eroğlu: 'Milletimizin direnişi dünya tarihine bir kahramanlık destanı olarak geçti'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muş'ta Devlet Su İşleri (DSİ) tesisleri temel atma töreni ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞ TSO) konferans salonundaki programa Bakan Eroğlu'nun yanı sıra, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, bakanlık bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Eroğlu, Muşluların fahri hemşehrisi ilan edilmekten büyük gurur duyduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, "Sultan Alparslan diyarı Muş’a ne yapılsa azdır. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın selamlarını getirdim. Kendileri Muş için gereken ne varsa yapılması talimatlarını verdiler. Muş’un fahri hemşehrisi olarak bana yüklenen bu mesuliyetin gereği neyse yapacağım" dedi.

"15 Temmuz dünya tarihine bir kahramanlık destanı olarak geçti"

15 Temmuz'a dikkat çeken Bakan Eroğlu, "16 Nisan'da Muş demokrasiye, birlik ve beraberliğine sahip çıktı. 15 Temmuz'da tarihimizin en alçak, en sinsice hazırlanmış alçak darbe girişimine karşı gösterdiği kahramanlıktan dolayı Muş halkına teşekkür ederim. Sultan Alparslan'ın torunlarına da bu yakışır. Bu, Türkiye'yi Suriye'ye çevirme girişimiydi ama milletimiz kahramanlığıyla buna 'dur' dedi. Milletimizin direnişi sadece Türkiye'nin değil dünya tarihine bir kahramanlık destanı olarak geçti. Artık böyle bir darbe girişimine kimse rüyasında bile teşebbüs edemeyecek. Bizim birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi kimse bozamayacak" diye konuştu.

Muş'un bir eylem planını hazırlayarak kentle ilgili planlarını ortaya koyması gerektiğine dikkati çeken Bakan Eroğlu, "Buradan bütün Türkiye ve dünyaya sesleniyorum. Muş yatırımlar için ideal bir yer, gelin. Yatırım yapmak için bölgeye gelen yatırımcıların önüne kırmızı halı sermek bizim boynumuzun borcu. Yatırımcıları buraya davet ediyoruz" dedi.

Muş’a 17 yatırım müjdesi

Muşlu vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunun altını çizen Bakan Eroğlu şöyle konuştu:

"Muş’a gelirken elimiz boş gelmek doğru olmazdı. Elime bir kutu Afyonkarahisar kaymağı alıp gelecek halim yoktu. Bu yüzden buraya heybemiz dolu geldik. Bugün burada Muşlu hemşehrilerime 17 yatırımın müjdesini veriyorum. Sulama ve taşkın koruma tesisleri, gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri, orman köylülerine kredi verilmesi ile bir adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nun (OMGİ) kurulumunun yer aldığı bu müjdelerin toplam yatırım bedeli 18 milyon lirayı buluyor. Muş bu denli bir yatırımı daha önce hiç görmedi. Kıyıda köşede unutulmuş bu ili bizim hükümetimiz hatırladı."

Muş’a daha önce de müjdelerle geldiğini belirten Bakan Veysel Eroğlu, “13 Eylül 2013 ve 22 Eylül 2016 tarihlerindeki ziyaretlerimizde Muş’a toplam 174 milyon TL’lik 23 müjde vermiştim. Bugünkü 18 milyon lira yatırım bedeline sahip 17 müjde ile son 5 yılda Muşlulara toplam 192 milyon TL’lik 40 müjde vermiş olduk. Bu müjdelerin çoğunu tamamladık. İnşaatı devam edenleri ise en kısa sürede hizmete alacağız. Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Tüm belediyelere istedikleri kadar fidan vereceklerini de aktaran Eroğlu şöyle konuştu: "Burada DAP'ı hayata geçirdik. Bu şekilde hedefe kitlendik. Bu projeyle buralarda bütün içme suyu projelerini tamamlayacağız. Muş Ovası'nın sulamasını tamamlayacağız ve 7 büyük sulama tesisi yapacağız. 43 derenin tamamını ıslah edeceğiz. Murat Havzası Kalkınma Projesi'ni başlatmıştık ve çok önemli sonuçlar aldık. Hedefimiz ormanlık alanları geliştirmektir. Burada bal ormanı kurduk. Çok şifalı bitkiler var. Bir bal ormanı seferberliği başlatalım. Her şeyini biz karşılayacağız. Marka oluşturarak dünyaya tanıtalım ve pazarlayalım. Bu konuda Muş'a tam destek vereceğiz."

Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve protokol üyeleri butonlara basarak 4 tesisin toplu olarak temelini attı. Bakan Eroğlu, ayrıca 8 aileye gelir getirici tür, 4 aileye Orköy, 4 aileye Murat Nehri Havzası Rehabilitasyonu sertifikalarını verdi. 5 köy muhtarlığına da yangın söndürme amacıyla su tankeri verildi. Konuşmaların ardından Malazgirt'te telekonferansla ağaç dikim törenine katılan Bakan Eroğlu, daha sonra Muş'tan ayrıldı.

Törende temeli atılan tesislerin üçü taşkın koruma tesisi, biri ise ağaçlandırma ve ormancılık projesinden oluşuyor. Bu tesislerin toplam yatırım bedeli 13 milyon lirayı aşıyor. Tesislerin hizmete alınması ile bir yerleşim yeri ve 150 dekar zirai arazi taşkın zararlarından korunacak.

Nejdet Armağan - Uğur Ulu