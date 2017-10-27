Bakan Eroğlu, Nevşehir’de cenaze namazına katıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Nevşehir’de temel atma töreni programı sonrasında Kurşunlu Caminde Cuma namazını kıldı. Cuma namazı sonrasında Fethiye Demiratan isimli bir vatandaşın cenaze namazına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Murat Göktürk ile birlikte katıldı. Bakan Eroğlu Fethiye Demiratan’ın ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Eroğlu daha sonra Kırşehir’de düzenlenecek olan programa katılmak üzere Nevşehir’den ayrıldı.

Coşkun Sağlamdin