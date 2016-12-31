Beşiktaş’ta terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi’ne ziyaretler sürüyor. 2016 yılının son gününde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Orman Bölge Müdürü Zekeriya Mere ve çok sayıda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bağlı personel ile Şehitler Tepesi’ni ziyaret etti. Beraberindekilerle saldırının gerçekleştiği yere karanfiller bırakan Bakan Eroğlu, terörü lanetledi.

Şehitler için dua eden Bakan Veysel Eroğlu, "Bu şehitler, bu bayrak için canlarını seve seve verdiler. Ben özellikle bu hain terör örgütlerini FETÖ, PKK, PYD ve DAEŞ gibi bütün örgütleri mahv-u perişan eylesin ve tarih sahnesinden siliversin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, devletimiz ve milletimiz ilelebet payidar olsun. Şanlı bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalansın" dedi.

"21’İNCİ ASRA MİLLET OLARAK MÜHRÜMÜZÜ VURACAĞIZ"

Bakan Veysel Eroğlu, Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye’nin bahtı açıktır, yıldızı parlaktır. Allah’ın izniyle 2017 özellikle ekonomimiz çok güçlü olacak. Bizler Orman ve Su İşleri olarak tüm Türkiye’de yıldırım gibi işler yapacağız. Daha çok çalışıp, 2023 hedeflerini yakalayacağız. 2053’te gençler bayrağı daha da zirveye taşıyacaklar. 2071 Malazgirt Zaferi’nin bininci yılında ise yeni doğanlar, doğacak çocuklar Türkiye’yi dünyada küresel bir güç yapacaklar. 21’inci asra millet olarak mührümüzü vuracağız. Bu vesileyle milletimizin yeni yılını, miladi yılını tebrik ediyorum.İnşallah 2017’nin huzurlu ve güzellikler içinde geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Basın mensuplarına karanfil veren Bakan Eroğlu daha sonra Şehitler Tepesi’nden ayrıldı.

(Ufuk Kıvık/İHA)