Bakan Eroğlu: 'Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadele devam edecek'

Bakan Eroğlu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Yozgat'ta inşa edilecek 214 milyon lira yatırım bedelli 9 tesisin toplu temel atma törenine katılmak üzere Yerköy ilçesine geldi. Bakan Eroğlu, ilk olarak Yerköy Kaymakamlığını ziyaret ederek burada Yozgat'a yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Yerköy İstasyon Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan Bakan Eroğlu, 214 milyon değerindeki 9 tesisin temel atma törenine katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Bakan Eroğlu, bazı köylerde gelir getirici ceviz, badem, dut dikeceklerini söyleyerek, "Bu alanların 3 yıl bakımı ve masrafları orman teşkilatına ait geliri ise 49 yıl vatandaşın olacak. Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Çünkü bizim anlayışımızda şu var. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi; 'Her şey millet için' dedi. Onun için biz bu anlayışta, insanı yaşat ki devlet yaşasın diye size de ormanları açtık" dedi.

"Terörle mücadele devam edecek"

Bakan Eroğlu dualar eşliğinde sürdürdüğü konuşmasında terör örgütü üyelerini hedef alarak, "Bu mübarek cuma gününde Ya Rabbi, Yozgat'ımıza, Yerköy'ümüze Halil İbrahim bereketi ihsan buyur. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştir. Ayrıca ülkemizi başta alçak FETÖ örgütüne, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinden muhafaza eyle. Onları perişan eyle, Allah'ın izni ile onların inlerine giriyoruz. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadele devam edecek. Devletimiz hükümetimiz çok güçlüdür. Hepsi gelsin, topu gelsin onların hepsinin gereğini yaparız. Onlara silah veren ülkeler var. O devletleri de Ya Rabbi tarih sahnesinden siliver. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Milletimizin bahtını açık eyle. Gönül coğrafyamızda son kale olan Türkiye'yi muzaffer eyle yıldızını parlak eyle. Şanlı bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalansın. Minarelerde ezanlar ilelebet okunsun, duamız budur" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile toplantısı dolayısıyla temel atma programına katılamayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile telefonla bağlantı kurdu. Telefonla programa dahil olan Bozdağ, vatandaşlara hitap ederek, "Bugün Yozgat'ımız, Yerköy'ümüz sizin ülkemize kazandırdığınız eserlere yenisini ekliyor. İnandık Barajı, Yerköy için Yozgat için tarihi öneme sahip bir barajdır. Millet inancını yitirmişti. İnandık Barajı için artık inanmaz hale gelmişti. Ama siz Yozgat'ta 'biz bu işe inandık' dediniz, bu işe el koydunuz. Şimdi yatırım programına aldınız. Bugün de temellerini atıyorsunuz. 41 yıldır milletin inancını zedeleyen bu süreç şimdi sizin iradeniz ile sona erdi. Hemşehrilerim adına zatıalinize, hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yerköylüler, Yozgatlılar bu yaptığınız emeklerin karşılığını unutmayacaklardır. Dualarıyla, oylarıyla her zaman yanınızda olacaktır. Yerköy Ovası bu baraj ile daha da bereketli olacaktır. İnsanımızın kazancı artacaktır. O yüzden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer ile birlikte 9 tesisin temel atma törenini gerçekleştirdi. Ardından ise orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür olan Orköy kredi sertifikası dağıtımı yapıldı.

Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir