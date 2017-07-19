Bakan Eroğlu: 'Temmuzda Silivri'ye düşmesi gereken yağışın üç katından fazlası 1 saatte düştü'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dün meydana gelen yağışlardan önce Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) ilgili mercilere gereken uyarıları yaptığını belirten Eroğlu, “İstanbul’da yaşanan bu yağışlardan bir gün önce İstanbul ve çevresinde aşırı yağışların beklendiğini MGM yaptığı ikazlar ile valilik, belediye, AKOM gibi gerekli yerlere iletmişti. Bu uyarılar sayesinde belki de can kayıpları yaşanmadı” açıklamasını yaptı.

"Silivri’deki yağış en son 200 yıl önce görülmüştü"

İstanbul’un kısa sürede çok fazla yağış aldığını ifade eden Eroğlu, “Misal olarak Silivri’nin yıllık yağış miktarı metrekarede 654 kilogram iken, 17-18 Temmuz’da bu ilçemize 134,5 kilogram yağış düştü. Aynı ilçemizde 1 saatte ölçülen yağış miktarı ise 101,4 milimetre olarak gerçekleşti ve bu durum en son 200 yıl önce görülmüştü. Aynı şekilde yıllık normal yağış miktarı 663,6 kilogram olan Üsküdar’a aynı tarihlerde 116,1 kilogram, normal yağış miktarı yıllık 849,7 olan Beykoz’a 99,1 kilogram yağış düştü. Yıllık yağışı ortalama 849,7 olan Sarıyer’de ise 17-18 Temmuz’da 91,4 kilogram yağış görüldü” değerlendirmesinde bulundu.

"Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’da da aşırı yağışlar görüldü"

17-18 Temmuz tarihlerinde sadece İstanbul’da değil Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’da da aşırı yağışlar görüldüğünü söyleyen Eroğlu, “Yıllık ortalama yağış miktarı 591,8 olan Çanakkale Bayramiç’te bu tarihler arasında 163,6 kilogram metrekareye yağış düştü. Bayramiç için bu oran 200 yılın rekoruydu. Bunun yanında Tekirdağ Hayrabolu’da 70 yılın rekoru kırılarak 116,5 kilogram, Kırklareli Babaeski’de ise 50 yılın rekoru kırılarak 116,1 kilogram yağış gerçekleşti” dedi.

"Son 24 Saatte de aşırı yağışlar oldu"

Eroğlu, aşırı yağışların bazı bölgelerde devam ettiğini belirterek, “Son 24 saatte Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Akçova beldesinde metrekareye 118 kilogram yağış düştü. Yine Derince ilçesi Karagöllü’de 63 kilogram, Kartepe Cengiz Topel’de 55 kilogram yağış gerçekleşti. Zonguldak Karadeniz Ereğli ve Sakarya Kocaali ve Karasu’da fazla yağış alan yerler arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

"İstanbul’da dere ıslah çalışmaları sürüyor"

İlgili bütün birimlerin ve vatandaşların Meteorolojinin yapmış olduğu ikazları dikkate alması gerektiğini belirten Eroğlu, “Gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu gibi meteorolojik olaylarda alınan tedbirler can ve mal kayıplarını en aza indirecektir. Ayrıca dere ıslahları ve dere yataklarının yerleşime açılmaması da bu gibi olaylarda zararı en aza indirecektir. Bu çerçevede DSİ Genel Müdürlüğü olarak İstanbul'da 6 adet derenin ıslahını tamamlandık. Tamamlanan bu dere ıslahları ile 2 ilçe ve 6 bin 600 dekar alanı taşkın zararlarından koruduk. Ayrıca inşaat safhasında 3 adet dere ıslah çalışması bulunan İstanbul’da ayrıca, 5 adet proje ve planlama safhasında dere ıslah çalışmamız var” diye konuştu.

Zeynep Babacan

