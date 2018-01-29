Bakan Eroğlu: 'Terör örgütünün koridor oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlığının yatırımlarını anlatmak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Bolu’ya geldi. Valilik önünde Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nadir Çelik, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve daire müdürleri tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, daha sonra valilik binasındaki toplantı salonunda açıklamalarda bulundu.

"Bu bizim bekamız açımızdan fevkalade önemli"

Orman ve Su İşleri Bakanlığının yatırımlarını ve planlarını aktaran Eroğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de açıklamalar yaparak, "Bu gerekli bir operasyondu. Çünkü neticede gerek BM aldığı kararlar ve özellikle ülkemizin hudutlarının korunması açısından elzem bir harekattı. Kahraman ordumuz şu anda önemli merkezleri ele geçirdi ve şanlı bayrağımız oralara dikildi. Biz terör örgütünün koridor oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Amerika acaba Meksika yanında böyle bir terör devleti kursa buna razı olur mu? Kusura bakmasınlar. Bu bizim bekamız açımızdan fevkalade önemli. Sonuna kadar gideceğiz ve kahraman ordumuz gereğini yapıyor” dedi.

“Millet tek vücut halinde operasyona katılıyor”

Gittiği her yerde vatandaşlardan kendilerini de askere almaları konusunda istekler duyduğunu dile getiren Eroğlu, “Anadolu’daki herkes, kimisi askerlerimiz üşümesin diye örgü örüyor, kimisi yemek yapıyor. Millet bu işte. Tek bir vücut halinde Zeytin Dalı Harekatı'na millet katılıyor. Sadece Türkiye’de değil Afrika’da, Orta Asya’da, Azerbaycan’da, Bosna Hersek’teki insanlar da dua ediyor. Çünkü bu mesele bir beka meselesi. Gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye’dir. Dolayısıyla ülkemizi dimdik ayakta tutmamız gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapacağız. Kimse bizden bu harekatı sonlandırmamızı istemesin. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu operasyon devam edecek” diye konuştu.

“Operasyon oradaki Kürtlere karşı değil”

Bazı kesimlerin Zeytin Dalı Harekatı’nın orada yaşayan Kürtlere yönelik yapıldığını söylediğini hatırlatan Bakan Eroğlu, bunun doğru olmadığını ifade ederek, “Bu operasyon oradaki Kürtlere karşı bir operasyon değil. Oradaki Kürtler çok memnun. Öyle haberler geliyor ki oradaki Kürt kardeşlerimiz ‘iyi ki geldiniz’ diyor. ‘Sizi bekliyorduk. Bu hainlerin, imansızların zulmünden bizi kurtardınız’ diyor. Oradaki insanlar katil, özellikle batının uşağı, ajanı, piyonları şeklinde mücadele ediyor. Batıdan özel silahlı insanlar da geliyor bunlara destek vermek için. Ama kahraman ordumuz her şeyin üstesinden gelecek güçte ve kuvvettedir. Şu anda zaten gerekli kritik noktalar da alındı” şeklinde konuştu.

“Ülkemizdeki mültecilerin geri dönmesini sağlayacağız”

Operasyon bölgesinde teröristlerin gözetleme kuleleri yaptıklarını, Kilis’e füze gönderdiklerini kaydeden Eroğlu şunları söyledi:

“Bunlar onların yapabileceği işler değil. Bu silahları kim veriyor? Bunları kim yaptı? Milletimizin takdirine sunuyorum. Operasyon büyük bir zaferle neticelenecektir. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Biz sadece huzur ikliminin oluşması için çalışıyoruz. Fırat Kalkanı operasyonlarında 100 binlerce kişi kendi topraklarına gittiler ve huzur içinde yaşıyorlar. Canlarından, namuslarından emin şekilde yaşıyorlar. 3 buçuk milyon insan şu an Türkiye’de mülteci. Onların da kendi ülkelerine dönmesini ve huzur içinde yaşamasını sağlayacağız. Dolayısıyla Özgür Suriye Ordusu da bunun için çalışıyor. Onlar da Suriye’nin vatansever güzel insanlarıdır.”

Faruk Çidem

