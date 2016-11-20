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Bakan Eroğlu: 'Terörle mücadele kararlılıkla sürecek'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Bakan Eroğlu: Terörle mücadele kararlılıkla sürecek

20 Kasım 2016 14:12

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yalova'da 22 milyon TL değerindeki Armutlu Yumrudere Barajı, Armutlu Sarpdere Barajı ve Armutlu Deresi 2. kısım ıslahı projelerinin temel atma töreni ile Termal Kadıköy beldesi Kızılcık Dere ıslahı ve üç ormancılık projesinin toplu açılış törenine katıldı. Törene Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş ve Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş de katıldı. Bakanlık projelerinin tanıtım videosunun izlenmesinin ardından kürsüye çıkan Bakan Eroğlu, Yalova'da yapılacak 22 milyon TL'lik yatırımın yanı sıra 193 milyon TL'lik 18 yatırımın daha müjdesini verdi. Doğu ve Güneydoğu'da süren terör operasyonlarına da değinen Bakan Eroğlu, "Şu anda bu devlet her zamankinden daha güçlüdür. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz sürecektir. Arkalarında hangi devlet, hangi istihbarat teşkilatı olursa olsun bu kahraman millet onları perişan edecektir. Bende diyorum ki Yarabbi FETÖ başta olmak üzere PKK, PYD, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerini ve bunların arkasındaki devletleri perişan et ve tarih sahnesinden sil. Türkiye'nin yıldızı parlak. Bizi Avrupa'ya almayan ülkeler var ya çoktan dağılacak. Bizi alıncaya kadar dağılacaklar. Ama bu bayrak ilelebet bu topraklarda dalgalanacak. Bu ülkenin ve toplumun büyük hedefleri var. Hedefimiz Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmektir" dedi.

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve AK Partili belediye başkanları ile birlikte butona basarak projelerin temel atma ve açılışını gerçekleştirdi.  

Saim Çotuk


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