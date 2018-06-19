Bakan Eroğlu: 'Turgut Özal limonatayla zehirlenerek şehit edildi'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden itibaren Afyonkarahisar’daki temaslarını sürdürüyor. Memleketi Afyonkarahisar’da muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelen Bakan Eroğlu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yatırım ve hizmetlere çok destek verdiğini kaydetti.

Bakan Eroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özal gerçekten çok büyük düşünen kapasiteye sahipti. Allah rahmet eylesin. Hatta onun sözünü daima hatırlıyorum. Kendisi şunu diyordu; ya Türkiye niye kalkınamadı. Hatta ben de sorgularım. Türkiye 1'inci Dünya Harbi'nden sonra harp görmedi. 2'nci Dünya Harbi'nde Almanya yakılıp, yıkıldı mı? Ama Almanya şu an dünyada kaçıncı sırada? Sanayisini kurmuş her şeyini kurmuş güçlü bir ülke. Ekonomisi var. Dünyada ilk 6'ya giriyor. Ama Türkiye çok daha ileride olması lazımdı. Ama olamadı. Rahmetli Turgut Özal bununla ilgili teşhisi yapmış. Aynen şöyle söylüyor; Türkiye niye kalkınamadı? Çünkü yabancılar Türkiye üzerinde çok dolaşıyor. Bizdeki üst yöneticileri çok kolay satın alıyor ve yönlendiriyorlar. Türkiye'nin bu derece kalkınmada geç kalmasındaki sebep budur. Ben Özal'a yakın bir başbakan müşavirinden dinledim. Onu aslında zehirlediler. Bir yerde limonata içmiş ve içine zehir katmışlar. Hayatını kaybetti. Turgut Özal da şehit oldu. Bana göre şehit oldu."

Hayati Kanat