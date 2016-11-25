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Bakan Eroğlu: ‘Türkiye’de en fazla baraj olan il Gümüşhane’

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’de en fazla barajın Gümüşhane’de olduğunu belirterek Gümüşhane’ye 6 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.

Bakan Eroğlu: Türkiyede en fazla baraj olan il Gümüşhane

25 Kasım 2016 16:18

Rize’de katıldığı 4. Ulusal Taşkın Sempozyumu sonrası karayolu ile Gümüşhane’ye geçen Bakan Veysel Eroğlu, ilk olarak Gümüşhane Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Okay Memiş’ten brifing alan Bakan Veysel Eroğlu, özellikle bakanlık olarak ‘gümüş’ şehrine altın yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Bugün bakanlığına ait 28 tesisin toplu açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Eroğlu “11 tane baraj ve göletin temelini atıyoruz. Bu görülmüş bir şey değil. Gümüşhane’ye en çok gelen bakanlardan biriyim. Her gelişte müjde verdik. Şimdiye kadar 72 müjde verdik. Bu seferde 37 müjdeyle geldim. 310 milyon TL’lik. Bunlar çok önemli Gümüşhane’yi uçuracak müjdelerle geldik. DSİ burada muhteşem çalışmalar yapıyor. Orman Teşkilatı burada köklü şekilde el attı” dedi.

Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçeceklerini ifade eden Bakan Eroğlu, Şili’den buraya ceviz gelmesinin Türkiye’nin ayıbı olduğunu söyledi. Gümüşhane’ye daha önce verdikleri 72 müjdeden 40’nı bitirdiklerini ifade eden Eroğlu “Gümüşhane hükümetimiz için çok önemli. Türkiye’de en fazla baraj olan il Gümüşhane. Şuana kadar 6 milyar TL’lik yatırım yaptık. En büyük yatırımlar da bizim bakanlığımıza nasip oldu. Gümüşhane’yi dünya turizmine açacağız. Havalanı müjdesini başbakanımız vermişti. Bize ‘Gümüşhane için ne gerekiyorsa yapın’ talimatı verdi” diye konuştu.

Bakan Veysel Eroğlu, daha sonra DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım Merasimi’ne katılmak üzere valilikten ayrıldı.

Recep Ergin-Ozan Köse 

Etiketler: Veysel Eroğlu


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