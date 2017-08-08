Bakan Eroğlu uyardı: Talimat verdim, kusura bakmayın

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çorum’da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 5 adet, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak 1 adet tesis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yapılacak 1 adet tesisin temel atma törenine katıldı. 71 milyon liraya mal olacak tesisler ile bin 700 dekar zirai arazi sulamaya açılacak, 48 milyon 340 bin metreküp su depolanacak. Ayrıca 1 ilçe ve 3 köy taşkın zararlarından korunacak.

Temel atma töreninde yaptığı konuşmada bakanlıktan iş alan müteahhitlere seslenen Bakan Veysel Eroğlu, “Müteahhit firmalar beni iyi dinleyin, sözleşmede belirtilen tarih bir gün bile geçerse işiniz feshedilecek. Talimat verdim, kusura bakmayın. Biz zamanla yarış ediyoruz. Bahane yok, siz şimdiden, temel atma merasimi biter bitmez doğrudan şantiyeye gidip işinizin başına geçeceksiniz, üç vardiya çalışacaksınız. Kurban Bayramı’nda da 10 gün tatil yok. 2 gün tatil yapacaksınız. Tekrar şantiyeyi kontrol edeceksiniz. Ben de bayramda bir gün tatil yapacağım ve tekrar sizleri kontrol etmek için Türkiye’nin her tarafına bakacağım" ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZ ORMAN TEŞKİLATIYLA HASIM DEĞİL, HISIM OLDU”

Artık orman teşkilatının da Devlet Su İşleri gibi halkın refahı için, orman köylerinin kalkınması için seferberlik başlattığını dile getiren Bakan Eroğlu, “Artık ormanlar milletin. Bizim anlayışımız şu insanı yaşat ki devlet yaşasın. Her şey millet için. Orman teşkilatımız ilk defa tarihinde vatandaşımızla kucaklaştı. Eskiden ormancı türküleri vardı. Canı yanan bir türkü okurdu. Artık vatandaşımız orman teşkilatıyla hasım değil, hısım oldu. Bütün köylere gelir getirici bahçeler yapıyoruz. Üç yıl bakımını biz yapacağız. Geliri 49 yıl vatandaşın olacak” diye konuştu.

Bakan Eroğlu’nun konuşmasının ardından tesislerin temeli törenle atıldı. Program, badem, mahlep ve kuşburnu türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanın vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmasıyla sona erdi.

M. Muttalip Yalçın