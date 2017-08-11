Bakan Eroğlu: 'Yaban hayatını korumak vazifemizdir'

Yaban hayatının sürdürülebilirliği için av sezonu dışında kalan Mart-Temmuz dönemi, ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada av ve yaban hayvanlarının üreme faaliyetlerini gerçekleştirdikleri dönemdir. Bu çerçevede Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yavrulama dönemlerinde de yaban hayatına destek olmayı sürdürüyor.

“Ağır para cezaları ödemeyin”

Yaban hayvanlarının tabii ortamlarından izinsiz olarak yakalanmaları ve bulundurulmalarının 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre de yasak olduğunu, aksine hareket edenler için ağır para cezalarının bulunduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu şunları söyledi: “Üreme döneminde olan yaban hayvanlarının yavru ya da yumurtasını toplayanlara 4915 sayılı kanunun 28. Maddesi çerçevesinde tazminat cezası kesilir. Yaban hayvanlarının türlerine göre 80 bin liraya varan tazminat cezaları var. Örneğin bir sülün ya da turaç yavrusu için 700 TL tazminat cezası uygulanırken, bu türlerin yumurtası için uygulanacak tazminat bedeli yavru için uygulananın yarısı kadardır. Karaca için 3 bin 500 TL, alageyik için 32 bin, Anadolu yaban koyunu için 78 bin TL’dir. Toplanan her bir yumurta veya yavru birey başına bu cezalar uygulanır. İyilik yapalım derken suçlu duruma düşmeyin, suçlu duruma düşüp ağır para cezaları ödemeyin.”

“Yalnız bir yavru görünce yetkililere bildirin”

Vatandaşlarımızın karaca, ceylan, yaban keçisi gibi başıboş bir yavru yaban hayvanını gördüklerinde korumak maksadıyla yakalayıp sahiplendiğini ifade eden Bakan Veysel Eroğlu, “Fakat bu işlem yavru yaban hayvanına faydadan çok zarar getiriyor. Yavrunun annesi yakın bir yerde besleniyor ya da avlanıyor olabilir. Yavru yaban hayvanına yardım etmek istiyorsak yaralı değilse o bölgeyi terk edelim. Çünkü yalnız başına görmüş olduğunuz yavrunun annesi yakın bir yerlerde besleniyor olabilir. Sizi görünce yavrusuna yaklaşmaktan korkar. Şayet yavru yaban hayvanının yaralı ya da terk edilmiş olduğundan eminsek Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) 81 ildeki şube müdürlüklerine haber vermek en doğru davranış olacaktır” diyerek vatandaşları bu konuda hassasiyet göstermeye davet etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İş Şube Müdürlüklerine teslim edilen güçten düşmüş, yaralı yaban hayvanları bu işin ehli uzman veteriner hekimler kontrolünde gerekli tedavileri yapılarak, habitatına uygun tabii yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Tabiata bırakılamayacak olanlar ise rehabilitasyon merkezleri ve üreme istasyonlarına yerleştiriliyor.