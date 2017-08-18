Bakan Eroğlu’na sürpriz

Kırıkkale’de yürütülen Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen 6 projenin temel atma töreni Bakan Eroğlu’nun katılımıyla yapıldı. Özellikle Balışeyh ve Yahşihan ilçelerinde açılış töreniyle sulama faaliyetlerine başlayan göletler sayesinde Kırıkkale çiftçisi büyük oranda rahatlamış olacak. Fidan dikimleri için atılan adımlarla ise bozkır bitki örtüsüne sahip Kırıkkale yeşil bir görünüm kazanacak. Projesi henüz yapım aşamasında olan Yeşil Vadi Projesi'yle ise Kırıkkale, başkentin yoğunluğundan nefes almak isteyen insanlar içinde fırsat oluşturacak.

“21 Kasım’a kadar 375 dev tesis açacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın metal yorgunluğu açıklamaları üzerine çalışmalarına hız kattıklarını ifade eden Bakan Eroğlu, “Bütün birimlerimizi topladım. Herkes şimdi şantiyede, tatiller kalktığı gibi cumartesi, pazarlarımız da kalktı. Ben üç vardiya çalışıyorum ama arkadaşlar tahammül edemiyor, iki vardiya çalışıyorlar. 21 Kasım yani 180 gün sonra saat 10.59’a kadar 375 dev tesis yapacağız, 8 katrilyon değerinde ve Cumhurbaşkanımızın açılışına hazır olacak o saatte. Özellikle buradan bunu müjdelemek istiyorum. Allahın izniyle bu projeleri bitiriyoruz, tabi kendisi uygun görürse o gün açılışlarını yaparlar. Bunların arasında 101 baraj ve gölet var. Bu tarihte görülmemiş, normalde sene boyunca üç, beş baraj yapılırsa büyük başarı sayılırdı. Şimdi 101 baraj ve göletle dünya tarihinde bu işi en hızlı biz icra ettik” dedi.

Kırıkkale’ye 5 milyon fidan

Kırıkkale’deki orman çalışmalarını daha da artıracaklarını dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

“Geçen gün Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Bakanlar Kurulu toplantımız vardı. Kırıkkale’ye de gideceğimi Cuma günü ifade edince, Cumhurbaşkanımız duygulandı, oradaki bütün kardeşlerime benim en kalbi selam ve muhabbetlerimi ilet diye benden rica etti. Başbakanımızda oradaydı Başkanımızda aynı şeyleri söyledi, oraya ne gerekiyorsa yapın, dedi. Özellikle Kırıkkaleli vekillerimizi Başbakanımız da çok seviyor, zaman zaman da kendilerine latife eder. Sevgili kardeşlerim buraya gelişimizin sebebi, burada daha önce bizden istenen 6 tesis vardı, bunların projelerini hemen yaptık ve bu projeleri tamamlayarak, bugün dedim ki en azından, bu mübarek Cuma gününde, Cuma saatinden sonra bunun temelini atalım. Cenab-ı Allah inşallah bütün Kırıkkale’ye Halil İbrahim bereketi ihsan eylesin. Çünkü bu saatler cumanın bu saatleri duaların kabul olduğu saatler. Vaktimiz sınırlı olduğu için, özellikle ben belediye başkanlarımızın taleplerini aldım, onlardan bahsetmeyeceğim. Bugün özellikle diyoruz ki biz Kırıkkale, orman varlığı az, inşallah toplantıda vali vekilimizle ve milletvekillerimizle de konuştuk, dedik ki burada ormana yer tahsis edelim. Bozuk alanlarda dağ, tepe hatta hayvanın bile duramadığı alanlarda yer tahsis edip, hemen biz hazırlık yapalım. Aslında 1,5 milyon fidan düşünmüştük ama sonrasında bunu 5 milyona çıkaralım dediler. Dolayısıyla yer tahsis edilirse 1,5 milyon planlamıştık ama bu güzel diyar için 5 milyon fidan dikeceğiz.”

Bakan Eroğlu, ilerleyen senelerde Kırıkkale’yi ilerleyen senelerde Kırıkkale’ye verilen önemin daha da artacağını ifade ederken orman çalışmalarında fidan sayısının 30 milyonu bulacağını söyledi. Düzenlenen açılış merasimi sonrası yalnızca orman köylülerinin kullanabildiği Orköy Kredi Sertifikaları’nın dağıtımı yapıldı.

Mehmet Temizyürek