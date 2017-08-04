Bakan Eroğlu’ndan Ağrı’ya 126 milyon TL'lik yatırım sözü

Bir dizi açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere sabah saatlerinde Ağrı’ya gelen Bakan Veysel Eroğlu, ilk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret ederek Vali Süleyman Elban’dan bilgiler aldı. Daha sonra Valilik bahçesinde düzenlenen törene katılan Bakan Eroğlu, Ağrı’ya 126 milyon tutarında yatırımla geldiğini ifade etti.

Bakan Eroğlu törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Ağrı’yı çok yakından takip ettiğini ifade eden Bakan Eroğlu "Yazıcı Barajı’na yaptığımız arıtma tesisi ile Ağrı’nın su problemini çözdük. Allah’a şükürler olsun Ağrı’ya sulama ve dere ıslahlarıyla destan yazıyoruz. Tabi yapılacak daha çok şey var anlatacağım ama Ağrı her şeyin en güzeline layık, size gönülden teşekkür ediyorum. Biz hizmetkarınız olarak Ağrı’ya ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Orman ve Doğa Korumayla ilgili Balıklı Göl özellikle tabiat parkı ormanının faaliyetleri var, onun da yapımına 'tamam' dedik. Biz bugün Ağrı’ya 100 milyon getirdik, heybemiz dolu. 26 milyon da valilikteki toplantıda konuştuk söz verdik, böylece bugün Allah’a şükür 126 milyon TL yatırımla buraya geldik. Bizim için de büyük bir mutluluk vesilesi, inşallah bu tesisler Ağrı’ya ve bütün ülkemize hayırlı olur. Bu mübarek günde Rabbim buraya Halil İbrahim bereketi lütuf eylesin. Bugün Ağrı'ya yağmur gibi bereket yağıyor, yatırım yağıyor hayırlı olsun inşallah. Biz de her türlü desteği vereceğiz" dedi.

"Eski Türkiye’de Ağrı unutulmuş kıyıda köşede kalmış bir ildi"

Patnos’ta içme suyu ve arıtma tesisi olarak çok güzel bir tesis kuracaklarını dile getiren Bakan Eroğlu "Taşlıçay’da Derecek Barajı, Patnos’ta Yukarı Göçmez Barajı, Patnos’ta Yeşilhisar Göleti ve bunların sulamalarını yapacağız. Bir müjde vereyim orman teşkilatı artık burada ormanlık açısından fakir. Buradaki yetkililerle oturup konuştuk, dedik bozuk meraları toprak bitmiş ot bitmeyen bu meraları verin topluca biz buralara ağaçlandırmalar yapalım. Hatta bu sene büyük bir seferberlik yapalım hatta gelirlerde o civardaki vatandaşlara gelir getirici ceviz, badem, dut gibi ne isterseniz ekelim masraflar bizden üç yıl bakımı bizden tarlası bizden arazisi bizden, geliri 49 yıl sizlere ait olacak. Böyle bir seferberlik yapalım. Eski Türkiye’de Ağrı unutulmuş kıyıda köşede kalmış bir ildi, ama ilk defa Ağrı’yı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hatırladı muazzam yatırımlar için talimatlar verdi" ifadelerini kullandı.

"Ormancılıkta büyük bir hamle yapacağız"

Ağrı’ya şuana kadar 10 milyar TL yatırım yapıldığını söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu "Bu yıl ki yatırımlarla birlikte 12 milyar TL'ye yükseliyor. Burada yollar yoktu, çevre illere gidemiyorduk. Düştüğümüz durum buydu, hepsi yapıldı. Bölünmüş yollar yapıldı, Ağrı’ya karayollar girdi. Ulaştırma Bakanı buraya en büyük yatırımları yaptı. 1 milyar 620 milyon TL'ye biz 800 milyonluk yatırım yaptık. Ama bu müjdeler ve yatırımlarla 1 milyar TL'ye ulaştık. Bundan sonraki bayrağı biz taşıyacağız. Bu yatırımlar çerçevesinde Ağrı’da 8 baraj, 2 gölet toplam 10 tane baraj ve gölet yapacağız. 3 tane yerin içme suyu problemi var onları çözeceğiz. Ayrıca sulama 8 tane sulama projesini tamamlayacağız. Şuan 6 tanesi yapım aşamasında, 2 tanesinin de projesi yapılıyor. 40 tane dereyi ıslah etmişiz, yeterli mi? Değil, 6 tane yapım aşamasında toplam 46 tane, 28 tanesinin de projesi yapılıyor. 74 adet dereyi 31 Aralık 2019 tarihine kadar bitirilecektir. Ormancılıkta büyük bir hamle yapacağız, yani hakikaten yüzde 1 orman var. bu yeterli değil, Allah nasip ederse büyük bir erozyon kontrol çalışması başlattık, derelerin havzalarında inşallah biz bunların hepsini tamamlayacağız bunun müjdesini sizlere veriyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu 2 bin 500 çiftçiye fidan hediye etti. Bakan Eroğlu törenin ardından Erzurum'a hareket etti. Programa Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri katıldı.

Ahmet Genç