Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu anı defterini imzaladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer’in de hazır bulunduğu ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den övgüyle bahseden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Türel, çok büyük düşünen, gerçekten Antalya için gece gündüz çalışan bir başkanımız. Daha milletvekilliği zamanında Gökçeler Barajı için yaptığımız mücadeleyi kendisi hatırlattı. Muhteşem proje olarak adlandırdığım Boğaçayı projesi son noktaya geldi. Az önce de proje ile alakalı güzel bir mütalaada bulunduk. Gerçekten dünya çapında bir proje olacağına yürekten inanıyorum. Benim özellikle Menderes Bey’i takdir ettiğim husus şu; vatandaşlarla diyalog içerisinde yürütüyor, anket yapıyor, görüş alıyor. Vatandaşların görüşü çok önemli, burada tabi sadece başkanın değil başkan ve arkasındaki tüm Antalyalıların projesi olarak hayata geçecek. Özellikle böyle bir vizyon ortaya koyan başta başkanımı ve Antalyalıları gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bakan’dan tam destek

Boğaçayı Projesi’nde taşkın önlemeye yönelik dere çalışmalarına bu konuda dünya çapındaki bilim adamı Prof. Hasan Zuhuri Sarıkaya’nın katkı koyduğunu ifade eden Eroğlu, “İnşallah burada Antalya’yı adeta uçuracak bir muhteşem proje hayata geçecek. Son hazırlıkları tamamlandı, tebrik ediyorum ben çok beğendim, takdir ettim. Antalya’ya da çok değer katacak olan bu proje, hayırlı olsun. Biz de tabi elimizden geldiği kadar her türlü desteği vereceğiz. Çünkü Antalya dünyanın incisi muhteşem bir şehir. Muhteşem Antalya’ya muhteşem Boğaçayı Projesi yakışır diye düşünüyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi ile içme suyu, barajlar, sulama tesisleri gibi ortak birçok çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Veysel Eroğlu, “Şimdi yeni köprü talepleri var. Büyükşehrimize yük olmasın, daha güzel çalışmalar yapsın diye köprüler de yapıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Çöpten elektrik üreteceğiz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Veysel Eroğlu’nun Büyükşehir Belediyesi’ni en çok ziyaret eden Bakan olduğunu söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirmeye çalıştıkları çok önemli projeler olduğunu belirten Türel, bunlardan birinin de temel atma aşamasına gelen çöpten enerji üretecek tesis olduğunu kaydetti. Türel, “Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın yapmış olduğu tahsis ile artık biz de çöpten enerji elde eden, elektrik elde eden şehirler sıralamasında yerimizi alacağız. Çöpten enerji elde edeceğimiz proje teknolojisiyle Türkiye’de bir ilk olacak. Dünyada örnek gösterilecek tesislerden biri olacak” dedi.

STK’larla çalışıyoruz

Bakanlığın ve DSİ Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde yürütülen Boğaçayı Projesi’ni, Sivil Toplum Örgütlerinin görüşüne açarak ve kanaatlerini alarak hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Başkan Menderes Türel, “Örneğin İnşaat Mühendisleri Odamızın dere ağzındaki yat limanına yönelik endişeleri vardı. Onun büyük limanın mendireğine taşınması hususunda bir önerisi vardı, haklı bulundu. ODTÜ’den de 4 öğretim üyesi hocalarımızı getirdiler, bizler de incelediğimizde o öneriyi doğru bulduk ve şimdi onun gereğini yapıyoruz. Dolayısı ile odalarımızla da burada tam bir işbirliği ve katılımcı yönetim anlayışıyla müthiş bir proje için çalışıyoruz.”

Proje nihai aşamaya geldi

Boğaçayı Projesi’nde taşkın önlemeye yönelik en önemli çalışmayı DSİ Genel Müdürlüğü ile birlikte yaptıklarını aktaran Türel, şöyle devam etti: “Artık bu projede nihai aşamaya gelindi. Dün üst yapı ile ilgili projeleri çalıştığımız mimari grup sunum yaptı. Bugün de onun bir bölümünü zatıalinize takdim edebilme şansımız oldu. Yine alt yapı ile ilgili çalışmaları da yine zatıalinize Ankara’da arz etmek istiyoruz. Sizin koymuş olduğunuz isimle muhteşem proje olarak Boğaçayı çalışmasına devam ediyoruz.”

Bakan Eroğlu’na teşekkür

Başkan Türel, Bakan Eroğlu’nun Gazipaşa Gökçeler Barajı’nı yatırım programına alınmasında büyük emekleri olduğunu belirterek, “Menderes Bey, Gökçeler Barajı işini çözdüm, Başbakandan onayı aldım, yatırım programına giriyor diye, büyük bir sevinç ve heyecanla beni aramıştınız. Unutmam mümkün değil. İşte o heyecan, Antalya’mızda müthiş projelere vesile oluyor. Ben bir kez daha zatıalinize Antalya’ya katkınızdan, heyecanınızdan, Antalya’ya aşkınızdan dolayı teşekkür ediyorum, sağ olun var olun.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Bakan Eroğlu’na ziyaretin anısına hediye takdim etti.