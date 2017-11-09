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Bakan Eroğlu'ndan Çanakkale'ye müjde

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla Lapseki Çavuş Göleti ve Sulaması’nın kamulaştırma işlemlerine başlanıyor.

Bakan Eroğlundan Çanakkaleye müjde

09 Kasım 2017 13:06

Lapseki Çavuş Göleti ve Sulaması projesinin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen onay, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kendisine sunulduğu gün imzalandı. Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Lapseki Çavuş Göleti ve Sulaması’nın hizmete açılması ile 920 dekar araziye su temin edilecek. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu tesisin hizmete alınmasıyla yöredeki çiftçilerin aynı topraklarda daha fazla gelir elde edeceklerini ifade etti. 

Utku Yaşar Cüce

Etiketler: çanakkale, müjde, Veysel Eroğlu

 

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