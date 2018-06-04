Bakan Eroğlu’ndan ’Dünya Çevre Günü’ mesajı

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, mesajında “Küçük şeyler, Dünyayı yeniler” sözünden hareketle gelecek nesillere daha güzel bir ortamda yaşayacağı bir dünya bırakmak gerektiğini vurguladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun mesajı şöyle:

“İnsanların daha sağlıklı ve ehemmiyetli bir çevrede yaşamaları için koruma, geliştirme ve iyileştirme hususunda büyük gayretler sarf edilmesi gerekmektedir. Çevre, bir kurum ya da kuruluşun değil insanlık olarak hepimizin sorumlu olduğu bir yaşam alanıdır. Kirliliği önleyerek, tabiat tahribatının önüne geçerek, yeşil alanları koruyup artırarak gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel bir çevre bırakmak hepimizin en önemli vazifelerinden biridir ve bu husus insanlık için büyük bir önem arz etmektedir. Biz hükümet olarak çevreye duyarlı bir yapı olmanın haklı gururunu yaşarken, Bakanlık olarak da havasıyla suyuyla ve toprağıyla çevreyi bir bütün olarak ele alıyor ve faaliyetlerimizi bu bütünlük içerisinde uyumlu olarak yürütüyoruz. Gayemiz; daha yeşil, daha güzel, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Türkiye hedefini ortaya koymaktır. Bu hedefe ulaşmak için de büyük bir gayretle hareket ediyoruz. Bakanlığımızın sorumluluğundaki su kaynaklarımız ile ormanlarımızı korumak ve geliştirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda son 15 yılda yaptığımız çalışmalarla 4 milyar 50 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ülkemizde 20,8 milyon hektar olan ormanlık alanı 22,3 milyon hektara yükselttik. Ülkemize 1,5 milyon hektar yeni orman alanı kazandırarak çevreye ve yeşile verdiğimiz önemi gösteriyoruz. Korunan alanlarımızı hızla artırıyoruz. 2002 yılında 33 olan milli park sayısı 43’e, 16 olan tabiat parkı sayısı 240’a ve 9 olan Ramsar Alanı 14’e ulaşmıştır. Ayrıca vatandaşlarımıza yeterli sağlıklı su temini için 81 ilimizde büyük içme suyu projelerini gerçekleştirdik. Şehirlerimizin 2050-2060 yılına kadar su ihtiyaçlarını karşıladık. Vatandaşlarımızın şehir içinde nefes almalarına, yeşille buluşmalarına imkân sağlamak üzere 2003 yılından günümüze 139 adet şehir ormanı, 1.317 adet mesire yeri ve 407 adet bal ormanı tesis ettik. Yine 21 Mart 2018’de Dünya Ormancılık Günü merasiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 23 milyon aileye bir mektup gönderildi. Orman, su ve tabiatın korunması hususlarında farkındalık oluşturmak maksadıyla kaleme alınan mektupla birlikte toprakla buluşturulmak üzere her aileye 3 adet olmak üzere toplam 70 milyon tohumda gönderilerek vatandaşların ülkenin yeşillenmesine katkı sağlaması hedeflendi. Bugüne kadar su kaynaklarımızı geliştirmek, tabiatımızı korumak, orman servetimizi de artırmak için nasıl heyecanla çalışmışsak bundan sonra da aynı heyecan ve şevkle çalışarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için gayret göstereceğiz. Daha yeşil bir Türkiye için hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar orman alanlarını, ülke yüz ölçümünün yüzde 30’una denk gelen 233 milyon dekara yükseltmektir. 4 milyar 50 milyon adet fidanı toprakla buluşturduğumuz gibi “7 milyar insan, 7 milyar fidan” gayesiyle Dünya’daki her insan için bir fidan dikerek 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca şehir ormanı sayımızı 2019 yılına kadar 160’a mesire yeri sayımızı da şehir ormanlarıyla birlikte 2023 yılına kadar 2.000’e çıkaracağız.”