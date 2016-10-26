Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Burdur’da DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni’ne katıldı. Bakan Eroğlu, ilk ziyaretini Burdur Valiliği’nde gerçekleştirdi. Burdur Valisi Şerif Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, düzenlediği basın toplantısında Burdur yatırımlarını açıkladı.

“Yine heybemiz dolu geldik”

Burdur’a yine müjdelerle birlikte heybesini dolu getirdiğini dile getiren Bakan Eroğlu, “Burdur’a karşı benimde ayrı bir gönül bağım var. Buraya ne kadar hizmet edilirse azdır. Hükümet olarak buraya büyük önem veriyoruz. Ayrıca Bakanlığımız burada en çok yatırım yapan Bakanlıklar arasındadır, birinci sıradadır, inşallah bu birinciliği bugün vereceğimiz müjdeler, atacağımız temeller ile daha da güçlendireceğiz. Yine heybemiz dolu geldik. Özellikle bugün inşallah 33 tane tesisin temelini atacağız ve bir kısmının da açılışını yapacağız. Toplam maliyeti bugün 146 milyon TL’dir. Evvela bu tesislerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Burdur’umuza bereket getirir” diye konuştu.

14 yılda 965 milyon TL yatırım

Bakan Eroğlu, Burdur’a son 14 yılda 965 milyon TL yatırım yaptıklarını açıkladı. Burdur’da 11 tane baraj inşa ettiklerini hatırlatan Bakan Eroğlu, “11 tane baraj inşa ettik, Burdur’da yılda 144 bin 60 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece Burdurlu çiftçilerimize yıllık 216 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 77 derenin ıslahını tamamladık. 86 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 4 bal ormanı, 2 şehir ormanı ve 10 mesire yeri tesis ettik. Orman köylülerimiz için gelir kapıları açtık. 18 Otomatik Meteoroloji Gözlem istasyonu kurduk” dedi.

Burdur ve Bucak’ın içmesuyu sorunu çözülecek

Bakan Eroğlu konuşmasının devamında Burdur ve Bucak’ın içme suyu sorununu çözeceklerini ifade etti. Burdur şehir merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik Gökpınar mevkii içme suyu kuyularından 12,5 milyon metreküp su temin edileceğini kaydeden Bakan Eroğlu, “21 kilometre isale hattı, terfi merkezi, 10 bin metreküp su haznesi yapılacaktır. 22 Kasım 2016 tarihinde inşaat ihalesi yapılacaktır. Burdur şehir merkezine ait Akçay ve Karakent göletlerinden yıllık 12,4 milyon metreküp içme kullanma ve sanayi suyu temin edilecektir. Bucak ilçe merkezine yıllık 11 milyon metreküp içme suyu sağlanacaktır. Bucak ilçesinin planlama çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

Bakan Eroğlu, konuşmasında inşaat safhasında olan 15 adet sulama tesisi, proje safhasındaki 26 adet gölet, tamamlanan 77 adet dere ıslahı çalışması, 49 adet devam eden dere ıslahı çalışmaları hakkında tek tek bilgi verdi.

Burdur Gölü Eylem Planı

Burdur Gölü Eylem Planı ile gölün su kalitesi ve miktarının iyileştirileceğini vurgulayan Bakan Eroğlu, “Burdur Gölü’nün su kalitesi ve miktarını bütüncül ve sürdürülebilir bir şekilde koruma kullanma dengesi gözetilerek, muhafaza etmek ve iyileştirmek maksadıyla Bakanlığımız tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Burdur Gölü’nün kurtuluşu için en kararlı ve kapsamlı adım 13 Kasım 2015 tarihinde ilan edilen Burdur Gölü Eylem Planı ile atılmıştır. Eylem Planına göre Burdur Gölü’nün su kalite ve miktarı iyileştirilecektir” şeklinde konuştu.

“Yüzün üzerinde proje yaptık”

Burdur’a yeni 50 müjdeyle geldiğini dile getiren Bakan Eroğlu, “Buraya en çok gelen benim. Her gelişimde müjde verdim. Geçen sene 19 Ekim 2015’te müjde vermişim. Burdur’a şuana kadar verdiğim müjde sayısı 303 Milyon TL yatırımla 59 tesisti. Bu seferde 235 milyon TL yatırımlı 50 müjdeyle geldim. Bugünle beraber 109 müjde vermiş oldum. Bunların toplam yatırımı 538 milyon TL’yi buluyor. DSİ burada çok iyi çalışıyor. 42 tane müjdesi var. Orman Genel Müdürlüğümüz burada 8’de onların müjdesi var. Burdur’un içme suyu problemi var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Burdur’u ziyaretinde ’Veysel hoca bunu yap’ dedi. Biz burada bir hat yapıyoruz. Projeler bitti 22 Kasım’da ihalesi yapılacak. Bizim ayrıca B Planımız var. Biz bir de cazibeli su getirmek için 2 göletten arıtma tesisiyle hat yapıyoruz. Bunların projeleri de yapılıyor. Tefenni’ye geldiğimizde söz vermiştim, orada da yapacağımız barajın temelini atacağız. Geçtiğimiz yıl verdiğim 59 müjdenin 46’sı bitti, 13’ü inşaat halindedir” dedi.

“6.5 milyar TL yatırım yaptık”

AK Parti Hükümetinin Burdur’a 14 yılda 6.5 milyar TL yatırım yaptığını kaydeden Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Hükümetimiz buraya çok büyük yatırımlar getiriyor. Ben 2003 yılında DSİ Genel Müdürü olduğumda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başbakan iken, ’Veysel hoca o bölge senin memleketin. Git oradaki sulama barajlarını, dere ıslahlarını bitir’ diye bana talimat verdi. Hükümetimiz 14 yılda Burdur’a 6.5 Milyar TL yatırım yaptı. Biz 2015 yılı sonuna kadar yapılan 5 Milyar TL’lik yatırımın 965 Milyon TL’lik yatırımla Burdur’a hizmette birinci sıradayız” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Burdur Valiliğinde düzenlediği basın toplantısına Vali Şerif Yılmaz, Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Faki ve Bakanlık Genel Müdürleri katıldı.