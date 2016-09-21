Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, orman yangınları ile mücadele kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Orman Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda Eroğlu, orman yangınları ile mücadele kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve 2016 yılında çıkan yangınlar ve zararları hakkında bilgi verdi. Bakan Eroğlu, “Bizim ormancımız çok başarılı. Dünyadaki en ileri teknolojiler bizde var. Orman teşkilatı Türkiye’nin en eski teşkilatlarından birisidir. Ormanları korumak, geliştirmek ve işletmek gibi bir görevi var. Dünyada pek çok yerde orman varlığı azalıyor. Son 13 yılda orman varlığını arttıran dünyada ki nadir ülkelerden biriyiz. 2002 yılında 20.8 milyon hektar iken, 2015 yılında 22.3 milyon hektar. Arada 1.5 milyon hektar orman varlığımız arttı. Dünyada böyle bir şey yok. 2003-2015 yılları arasında toplam 3 milyar 500 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 22.3 milyon hektar orman bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Peşkeş çekmek için orman yakılıyor gibi bir şey söz konusu olamaz”

Eroğlu, peşkeş çekmek için ormanlar yakılıyor gibi ifadelerin yanlış olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

“Bir yerde yangın çıktığı zaman çok hızlı hareket ediyoruz. Havada uçan bir helikopterin kaç kilometre hızla uçtuğunu ve yangın yerine ne zaman varacağına kadar takip edebiliyoruz. Yanan alanları kendi haline terk etmiyoruz. Rehabilitasyon dediğimiz yanan alanları bir yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Yanan orman alanları başka maksatla verilmez. Bazen yanlış beyanat veriliyor. Peşkeş çekmek için orman yakılıyor gibi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bir metrekare dahi ispat edenlere hodri meydan diyorum. Bizim dönemimizi kastediyorum. 2003 yılından bu yana bir metrekare yanan alan verilmişse buyursunlar hodri meydan.”

“Orman yangınlarında kasıt gitgide azalıyor”

Orman yangınlarıyla mücadelede eğitimin önemli olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Eroğlu, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 11 bin yangın işçisi, 3 bin teknik eleman, 5 bin memur olmak üzere toplam 19 bin personel ile yangınlar ile mücadele edildiğini söyledi. Ayrıca 2 bin 300 kara aracı, 35 hava aracı ile yangınla mücadele edildiğini açıklayan Bakan Eroğlu, “Helikopterlerin su alması için 2 bin 942 havuz ve gölet yaptık. Orman yangınlarının tespiti ve en yakın zamanda bildirilmesi için 776 adet kulemiz ve 107 gözetleme kulesinde 214 kamera sistemimiz var. Yangına hassas olan yerlerde 360 derece dönebilen, görüntüyü alan ve dumanı aldığı anda en yakın bölgeye alarm veren sistemimiz var. Yangını önlemek için yol yapıyoruz. Yılda bin kilometre civarında yol yapıyoruz. 2016 yılında Şubat’tan itibaren sıcaklık geçmiş yıllara göre çok fazlaydı. Bu sene çok sıcak ve kurak bir yaz yaşadık. Çok sıcak olmasına rağmen orman teşkilatımız çok iyi çalıştı ve büyük yangınlar olmadı. Yangınların sebeplerine bakacak olursak yıldırım yüzde 13, kasıt yüzde 3 ve ihmal-dikkatsizlik yüzde 84’tür. Kasıt gitgide azalıyor. Eskiden bir yeri işgal etmek için orayı yakarlardı. Ama şuan işgal söz konusu değildir. Yüzde 87’si tamamen insan kaynaklıdır. 2006-2015 yılları arasında yılda ortalama 2 bin 330 yangın çıkmış. Ortalama zarar gören ise 8 bin 903 hektardır. 2016 yılında çıkan orman yangını sayısı ise 2 bin 435’tir. Yanan alan ise 8 bin 422 hektardır” diye konuştu.

“Adrasan, Erentepe ve Toptaş’ta çıkan yangında kasıt olabilir”

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Erentepe Mahallesi'nde çıkan yangına değinen Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada kasıt olabilir. Çünkü aynı anda üç noktada yangın çıktı. Bu hemen hemen imkansız. Adrasan, Erentepe ve Toptaş’ta aynı anda yangın çıktı. Burada kasıt olup olmadığını tespit edemedik. Antalya’da bu sene Adrasan’da 520 hektar, Erentepe ve Toptaş yangınlarında bin 317 hektar zarar gördü.”

“Kırsal alan yangınlarında kim sorumlu belli değil”

Yangınlarla ilgili bütün Türkiye’de bir planlamanın yapılması gerektiğine vurgu yapan Eroğlu, şöyle devam etti:

“Kırsal alan yangınlarında kim sorumlu belli değil. Biz sorumlu değiliz. Vatandaş bunu bilmiyor. Beni bayramın gece yarısı arıyor. Ot yanıyormuş bana söylüyor. 2 bin 435 yangın çıkmış ama kırsal alanda 3 bine yakın yangın çıkmış. Bunlara biz müdahale ettik. Bizim mevzuatta böyle bir yetkimiz de yok. Bizim yetkimizde ise bunu bilelim ve ona göre tedbir alalım.”

“En çok yangın 24 Temmuz 2016 Pazar günü çıktı”

5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kurma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Eroğlu, “En yakın köydeki vatandaşlara hane başına kura çekiyoruz. Kime hangi parsel isabet ettiyse 3 yıl boyunca bakımı, masrafları orman teşkilatına ait, geliri ise 49 yıl vatandaşa ait olmak üzere veriyoruz. Bir diğer husus ise, vatandaşlar göç ediyor. Öğretmen olmuş, memur olmuş tarlası boş duruyor. Biz de gel yüzde 65 masraf bizden, yüzde 35’te sen destek ver dedik ve gelir getirici olarak bu araziyi ağaçlandıralım dedik. Yurt dışına orman köylerinden göçmüş vatandaşlara orada boş tarlanız varsa masrafların yüzde 65’i bizden, yüzde 35’i kendisinden olmak üzere biz sizin arsanızı ağaçlandıracağız. Ceviz, badem, fıstık çamı, kavak ne isterseniz dikeceğiz ve teslim edeceğiz. Vatandaş en yakın işletme türüne gidecek, benim şurada tarlam var ve gelin hangisi uygunsa dikin diyecek” açıklamasında bulundu.

En çok yangının 24 Temmuz 2016 Pazar günü çıktığına dikkat çeken Eroğlu, “49 orman yangını, 60 kırsal alan yangını çıkmış. 109 tane yangın 24 Temmuz 2016 tarihinde çıkmış ve hepsini söndürmüşüz” dedi.

İlker Turak