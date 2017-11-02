Bakan Eroğlu’ndan Simav’a gölet müjdesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada;”Simav Dağardı ile Simav Örenli Gölet ve Sulamaları’nın kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kendisine sunulduğu gün imzalandı.Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Simav Dağardı Göleti ve Sulaması ile 7 bin 260 dekar, Simav Örenli Göleti ve Sulaması ile de 2 bin 800 dekar araziye su temin edilecek” denildi.

Hüseyin Efe