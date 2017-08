Bakan Fakıbaba: 2-3 yıl içinde et ithalatını bitireceğiz

Bakan Fakıbaba Tekirdağ Valiliği ziyaretinden sonra, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Fakıbaba, "Halkımızın emrindeyiz, onlarla beraberiz. Halkımız ne istiyorsa imkanlar el verdiğince, il başkanımız, milletvekillerimiz, sayın valimiz, STK'larımız, basınımız olarak siz halkımızın emrindeyiz. Tek amacımız Türkiye'yi bu bölgede mükemmel ve güçlü bir ülke haline getirmek. Süt olmazsa ana olmaz, ana olmazsa dana olmaz. Ana bizim için çok önemli. Bu kadar zengin topraklarda yaşıyoruz maalesef et ithal ediyoruz. Bu et ithal etmek bizim gibi çalışkan insanlara yakışmaz. Siyasetçi gelip de her şeye evet, bravo. Doğruları konuşmamız, doğrulardan hareket etmemiz lazım. Süt olmazsa ana olmaz, ana olmazsa dana olmaz. Ama sizin dediğiniz analık özelliğini kaybetmiş hayvanların da kesilmesine biz zaten yok demiyoruz. Kesime uygun olan dişilerin kurbanlığına engel değiliz. Ana her şeyden önemlidir. Üretmek, üretmek, üretmek. Bir iki sene sıkıntı çekeceğiz. Artık başkalarına bu konuda muhtaç olmamak lazım. İnşallah planlı gittiğimizde 2-3 yıl içinde et ithalatını bitireceğiz. Olaya öyle bakacağız. 'Etin fiyatı ne olacak?' diye soruluyor. Etin fiyatı bizim çalışmamıza bağlı. Allah bize öyle zenginlikler vermiş ki bu konuda çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Halil Dağ