Bakan Fakıbaba, aşiret kavgasını kan davasına dönüşmeden engelledi

Şanlıurfa’da geçen yıl Ekim ayında Milli ve Bıhemi aşiretleri arasında yaşanan haciz davası Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Uçaksavar Kavşağı üzerindeki avukatlık bürosunda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Ahmet Salar hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Kavga eden her iki aşirete bağlı aileleri barıştırmak için Şanlıurfa’daki kanaat önderleri girişimlerde bulundu.

Kavga barışla son buldu

Aşiretlerin kavgası araya giren kanaat önderleri sayesinde son bulurken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise her iki aileyi barış yemeğinde bir araya getirdi. Birbirlerine sarılan ailelerin önce gelenleri, aralarındaki kan davasının son bulduğunu açıkladı. Barış töreni öncesi bir konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Müslümanların kavgalı kalamayacağını ayetlerle dile getirdi.

Barışa vesile olan kanaat önderlerine ve barışa yanaşan her iki aileye teşekkür eden Bakan Fakıbaba, “Müminler ancak kardeştir, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ki Allah size merhamet etsin. Allah bu arayı düzeltenlerden razı olsun. Yine bir hadis, iki Müslümanın 3 günden fazla küs durması haramdır. Ne kadar önemli bir şey. Rahmetli babama sordum, 90 yaşındasın, nasıl? Dedi ki oğlum geldim, şimdi de buradayım ve gidiyorum. Döndüm kendime sordum, dedim babana niye soruyorsun kendine niye sormuyorsun. Babama sorduğum zaman ben 60 yaşındaydım. 60 yıl geçmiş ve nasıl geçti anlamamışım. Bir burada hepimiz misafir değil miyiz? Bugün buradayız ve yarın yokuz” dedi.

Bakan Fakıbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Mehmet Ali Bey söyledi, dün bir trafik kazası oldu. Oluyor, hayat bu. İstemezsek de trafik kazası olur ama bu trafik kazasını kabul etmek ve onların önlemini almak bizim görevimiz. Onun için Allah yine bu barışta emeği olan herkesten razı olsun. Tabi ki hem Veysi Bey’e, hem Celal kardeşime yürekten teşekkür ediyorum, aşiretlerine teşekkür ediyorum. Allah onlardan bin kere razı olsun. Yine müftü bey ve hocalarım müsaade ederse bir ayet okuyacağım. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de onlara yanaş ve Allah’a tevekkül et. Ne kadar önemli. Bir ayet daha, ‘Ey iman edenler, hepiniz barış ve selamete giriniz’ Bunu Allah emrediyor. ‘Ey iman edenler hepiniz barış ve selamete giriniz, şeytanın adımlarına uymayınız çünkü o aranızı açan bir düşmandır.’ Ya Rabbim, iyi ki bizi Müslüman yaratmışsın. Bundan güzel ne olabilir. Şu ayetin güzelliğine bakın. Ya Rabbi bizi şeytanlar koru. Ya Rabbi bu barışı hayırlı et. Bu barışı devamlı et Ya Rabbi. Bu barışta emeği olan bütün insanlara yardım et Ya Rabbi. Urfa’mıza, ülkemize, İslam alemine hep barış ver Ya Rabbi. Ben bu barışın daim olmasını ve hayırlı olmasını diliyorum.”

Her iki ailenin önde gelenlerini yanına alan Bakan Fakıbaba, ellerini birleştirip barışın daim olması dileğinde bulundu.

Olayın geçmişi

Olay, 4 Ekim 2017 tarihinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Uçaksavar kavşağında yaşandı. Alacak verecek davası nedeniyle avukatlık bürosuna giden kalabalık bir grup ile bürodakiler arasında kavga yaşandı. Yaklaşık 30 kişinin karıştığı kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar da kullanılırken 4 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Salar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çevik kuvvet, özel harekat polisi ve zırhlı araçlar sevk edildi

Kavganın bir türlü yatışmaması üzerine bölgeye zırhlı araçlar, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken çevredekiler ise polisin müdahalesi sonrası bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerinde terk edilen bir otomobilde yapılan aramada ise bir tabanca ve sopalar ele geçirildi.

Bekir Basmacı