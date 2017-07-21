Bakan Fakıbaba: 'Bulgaristan'la problemler en kısa zamanda aşılacak'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bulgaristan Tarım, Gıda ve Ormancılık Bakanı Rumen Porodzanov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Bakanlık Küçük Ev Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede, Bulgar Bakan Porodzanov, tarım ve hayvancılığın çok önemli bir sektör olduğuna değinerek göreve yeni başlayan Bakan Fakıbaba’yı tebrik etti ve ikili ilişkilerin daha üst bir noktaya taşınmasını temenni etti.

"Bulgaristan ile problemleri en kısa zamanda aşacağız"

Avrupa ülkelerinden, 15 Temmuz hain darbe girişimini kınayan ilk ülkenin Bulgaristan olduğunu ifade eden Bakan Fakıbaba, kendisini bakanlık seviyesinde de ilk kutlayan bakanlığın Bulgaristan Tarım Bakanlığı olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi. Fakıbaba, iki ülkenin iş birliği ve dostluğunun derin köklere dayandığını vurgulayarak, "Bulgaristan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Ekonomik olarak ortalama 4,5 milyar civarında bir iş birliği söz konusu, bunu yeterli görmüyoruz ve çok daha fazla artacağına, iş birliği ile tarımı daha ileriye götüreceğimize inanıyorum. Bu kapsamda toplantılarımız devam edecek. Geçen yıl 12'nci toplantımız Sofya'da olmuştu, 13'üncü tarım toplantımızı uygun olursa eylül ayında Türkiye’de yapacağız. Daha sonra Sofya'da tarım iş adamlarıyla yine toplantılarımız olacak. Bazı problemlerimiz olabilir ama bunları iki dost ülke olarak en kısa zamanda aşacağımıza inanıyorum. Özellikle taze sebze ve meyve ihracatımızın yüzde 90'ı Bulgaristan kapısından geçmektedir, buradaki kontrollerden dolayı bazı sıkıntılarımız vardır. AB'den ithal ettiğimiz canlı hayvanların Türkiye'ye girişi de Bulgaristan'dan yapılmaktadır, burada da yine beklemeden dolayı bazı sıkıntılarımız vardır. Ama ben iki bakan olarak bu ilişkileri iyi hale getireceğimize inanıyorum. Özellikle 2018’de AB dönem başkanlığı Bulgaristan’a geçtiğinde yeni fasılların açılmasında Türkiye’ye mutlaka yardımcı olacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Herkesin kurban kesmesini istiyoruz"

Kabulün ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Fakıbaba, Kurban Bayramı’nda pazarlardaki hayvanların yetersiz kalması durumunda Bulgaristan’dan küçükbaş hayvan ithal edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Biz dün başladık malumunuz ve gece saatlerine kadar arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Bizim buradaki oluş amacımız insanları rahatlatmak, mutlaka bu kararları alacağız ve elimizden geldiği kadar hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak açısından tedbirler için görüşüyoruz. Ama benim yapı olarak, Ahmet Fakıbaba olarak, kesin şu şöyle, bu böyle olacak diye peşinen ilk günden bir şey söylemem doğru olmaz. Halkımız şunu iyi bilsin ki onlar her şeyin en güzelini hak ediyorlar, özellikle Kurban Bayramı'nda herkesin kurban kesmesini biz de çok arzu ediyoruz ama dediğim gibi biraz zaman. Bu toplantıdan sonra arkadaşlarımızla tekrar çalışacağız, et fiyatlarını nasıl düşürürüz bunların hepsini değerlendireceğiz. Bu önemleri en kısa sürede almamız gerektiğinin de farkındayız" diye yanıtladı.

"Et fiyatları konusunda tedbirler alınacak"

Et fiyatları konusunda üretici ve tüketicinin şikayetlerine ilişkin soruyu değerlendiren Bakan Fakıbaba, önlem almak zorunda olduklarının bilincinde olduğunu vurguladı ve hem üreticiyi hem de tüketiciyi mutlu etmenin devlet ve bakanlık olarak görevi olduğunu ifade ederek, "Bu konuda mutlaka tedbirler alınacak ve kısa sürede halkımıza açıklayacağız. Biraz sabır diyorum" dedi.

Bakan Fakıbaba konuşmaların ardından, ilk günü olması vesilesiyle Bulgar mevkidaşına ve basın mensuplarına çiçek takdim etti. Toplantı basına kapalı devam etti.

Yağmur Yıldız - Burak Altun