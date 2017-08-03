Bakan Fakıbaba çiftçilerle bir araya geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tekirdağ’a bağlı Yağcı köyünde çiftçilerle bir araya geldi. Ardından Bakan Fakıbaba, “Ahıra girmeden olmaz, hayvancılık bakanı olmaz” diyerek programı bittikten sonra köyde bulunan bir ahırda çizmeleri giyerek süt sağdı. “Bundan sonra gittiğim her memlekette mutlaka ve mutlaka ilk başta da söyledim ahırlara gireceğim, çamurlu tarlalara gireceğim” diyen Bakan Fakıbaba,“Bir arkadaşımız dedi ki sen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanısın süt için mi gidersin köye çok mutlu oldum. Benim bir sözüm vardır. Ahıra girmeyen bir tarım bakanı olmaz, hayvancılık bakanı olmaz. Siz gireceksiniz süt sağacaksınız. Efendim çamurlu topraklarda tarlalarda gezeceksiniz. Yoksa yani böyle ekranlarda bu işin olması mümkün değildir. Sizlerden öğreneceğim çok şey var. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“DAHA ÖNCE HİÇ İNEK SAĞMADIM”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, “Daha önce hiç inek sağmadım. İlk defa oluyor. Tarım bakanı olmamış olsaydım sağmayabilirdim. Bu artık benim işimin icabı bundan sonra gittiğim her memlekette mutlaka ve mutlaka ilk başta da söyledim ahırlara gireceğim, çamurlu tarlalara gireceğim. Onları koklamadan, o tadı almadan, o kokuyu hissetmeden bu işi yapmanın daha zor olduğuna inanıyorum. Bir işi yapacaksanız yerinde öğreneceksiniz. Yerinde öğrenmeden, yerinde o insanlarla sohbet etmeden ve dertlerini dinlemeden bu gün olduğu gibi köylü kardeşlerimle beraber oturduk sohbet ettik bazıları kızdı bazıları alkışladı. Normal bir olaydır. Ama bizim için arkadaşımız kızıyorsa niye kızıyor, problemleri nelerdir. Onu nasıl çözeriz. Çözümü bulduğumuz zaman o zaman çok daha başarılı oluruz diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Halil Dağ